ФІФА презентувала логотип чемпіонату світу 2022 року (відео)



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Лого ЧС-2022 ФІФА

Фінальний турнір ЧС-2022 відбудеться в Катарі

ФІФА презентувала логотип чемпіонату світу 2022 року, який відбудеться в Катарі. Він має вигляд вісімки.

«Вигнуті лінії символізують піщані дюни, а безперервна петля в вигляді вісімки символізує вісім арен, на яких відбуватимуться матчі», - інформує сайт ФІФА.

Нагадаємо, отримання Катаром права на проведення чемпіонату світу супроводжував грандіозний корупційний скандал. У підсумку багато футбольних чиновників залишили посади. Серед інших футбольну діяльність залишили колишні президент ФІФА Зеп Блаттер та тогочасний очільник УЄФА Мішель Платіні.