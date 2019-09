ФІФА презентувала логотип чемпіонату світу 2022 року (відео)

Фінальний турнір ЧС-2022 відбудеться в Катарі

ФІФА презентувала логотип чемпіонату світу 2022 року, який відбудеться в Катарі. Він має вигляд вісімки.

«Вигнуті лінії символізують піщані дюни, а безперервна петля в вигляді вісімки символізує вісім арен, на яких відбуватимуться матчі», - інформує сайт ФІФА.

Нагадаємо, отримання Катаром права на проведення чемпіонату світу супроводжував грандіозний корупційний скандал. У підсумку багато футбольних чиновників залишили посади. Серед інших футбольну діяльність залишили колишні президент ФІФА Зеп Блаттер та тогочасний очільник УЄФА Мішель Платіні.

