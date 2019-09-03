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    «Карпати» призначили нового тренера – фанати розлючені

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    Роман Санжар - «Карпати» призначили нового тренера – фанати розлючені
    Роман Санжар
    ФК «Карпати»

    Тренером львів’ян призначили колишнього керманича донецького «Олімпіка»

    Львівські «Карпати» повідомили про заміну на тренерській посаді головної команди клубу. Новим керманичем «зелено-білих» призначено колишнього тренера донецького «Олімпіка» Романа Санжара.

    Санжар уже провів вечірнє тренування 3 вересня. Наразі команда готується до домашнього поєдинку 7-го туру чемпіонату України проти полтавської «Ворскли», який заплановано на 14 вересня.

    Рішення керівництва клубу неабияк збурило ультрас львів’ян. Напередодні вони звернулися з відкритим листом, у якому висловили повну підтримку тренеру Олександру Чижевському, який врятував «Карпати» від вильоту з Прем’єр-ліги та підготував до нового сезону.

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