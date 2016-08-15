Спортсмени з Росії їдуть на Олімпіаду, заклеюючи скотчем написи «Russia» на сумках (фотофакт)

На всіх російських спортсменів нового екіпірування не вистачило

Користувачі соціальних мереж припустили, що російським спортсменам, яких допустили до зимової Олімпіади у Пхьончхан, не вистачило нейтральної олімпійської екіпіровки. У телеграм-каналі «Мутко проти» з'явився знімок, на якому видно сумки із заклеєними скотчем написами «Russia». «Лижники, ковзанярі та хокеїсти



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На всіх російських спортсменів нового екіпірування не вистачило

Користувачі соціальних мереж припустили, що російським спортсменам, яких допустили до зимової Олімпіади у Пхьончхан, не вистачило нейтральної олімпійської екіпіровки.

У телеграм-каналі «Мутко проти» з'явився знімок, на якому видно сумки із заклеєними скотчем написами «Russia».

«Лижники, ковзанярі та хокеїсти терміново заклеюють на сумках і куртках назву своєї країни. Екіпірування без прапорів Росії на всіх не вистачило. Тепер найголовніше, щоб нічого не відклеїлося. На церемонії відкриття»

18 січня екіпірувальник російської збірної представив ескізи нейтральної форми російських олімпійців. На одяг для спортсменів нанесено логотип OAR – Olympic Athlete from Russia. Російської символіки на ній немає згідно з рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Основні кольори нової колекції – сірий, червоний і білий. МОК схвалив такий формат.

PR-департамент фірми-екіпірувальника пізніше озвучував, що видає екіпіровку спортсменам за прізвищами – за переліком, наданим Олімпійським комітетом Росії (ОКР).

Серед предметів є футболки, светри, спортивні тренувальні костюми, джинси, шапки, рукавички, шкарпетки та спортивні сумки. Нових валіз з нейтральною атрибутикою, судячи з усього, на всіх не вистачило.

Голова челябінської обласної федерації ковзанярського спорту Андрій Вахутін розповів, що спортсмени їдуть на Олімпіаду з двома дорожніми сумками. Одну з них ОКР заборонив відкривати.

Представник екіпірувальника підтвердив, що для російських спортсменів створювалася не тільки новий одяг, а й інші елементи екіпіровки з олімпійською символікою.

У вільному продажу сумки й інше обмундирування у нейтральних кольорах повинні з'явитися тільки після Олімпіади.

Нагадаємо, Росію будуть представляти 169 спортсменів на зимовій Олімпіаді-2018.

Джерело: Znak