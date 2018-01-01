ФІФА вимагає від Федерації футболу України пояснень у справі екс-футболіста «Карпат»
- Вчора, 21:57
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Львівський клуб залишився винен українцю майже 74 тисячі доларів
ФІФА надіслала до Федерації футболу України лист, в якому вимагає пояснень у справі «Карпат» і екс-гравця львів'ян Володимира Гудими.
Організація вимагає пояснити причини невиконання українською федерацією футболу та львівським клубом рішень дисциплінарних органів в рамках даного спору.
ФІФА зажадала від ФФУ надати інформацію про просування справи.
Автором листа є глава Дисциплінарного комітету ФІФА Гайме Контрерас.
Звернення ФІФА з приводу справи Гудими і «Карпат» збіглося зі скликанням засідання КДК ФФУ, на яке запрошені особисто Гудима і віце-президент Карпат Олег Смалійчук.
На ньому КДК має намір розглянути порушення «Карпатами» дисциплінарних правил ФІФА.
Нагадаємо, Володимир Гудима грав за «Карпати» в 2007-2014 роках.
Львівський клуб залишився винен українцю майже 74 тисячі доларів.
Джерело: sportarena.com