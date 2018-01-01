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    ФІФА вимагає від Федерації футболу України пояснень у справі екс-футболіста «Карпат»

    Львівський клуб залишився винен українцю майже 74 тисячі доларів
    ФІФА надіслала до Федерації футболу України лист, в якому вимагає пояснень у справі «Карпат» і екс-гравця львів'ян Володимира Гудими. Організація вимагає пояснити причини невиконання українською федерацією футболу та львівським клубом рішень дисциплінарних органів в рамках даного спору. ФІФА зажадала від ФФУ надати інформацію про
    • Вчора, 21:57
    • Розсилка

    Львівський клуб залишився винен українцю майже 74 тисячі доларів

    ФІФА надіслала до Федерації футболу України лист, в якому вимагає пояснень у справі «Карпат» і екс-гравця львів'ян Володимира Гудими.

    Організація вимагає пояснити причини невиконання українською федерацією футболу та львівським клубом рішень дисциплінарних органів в рамках даного спору.

    ФІФА зажадала від ФФУ надати інформацію про просування справи.

    Автором листа є глава Дисциплінарного комітету ФІФА Гайме Контрерас.

    Звернення ФІФА з приводу справи Гудими і «Карпат» збіглося зі скликанням засідання КДК ФФУ, на яке запрошені особисто Гудима і віце-президент Карпат Олег Смалійчук.

    На ньому КДК має намір розглянути порушення «Карпатами» дисциплінарних правил ФІФА.

    Нагадаємо, Володимир Гудима грав за «Карпати» в 2007-2014 роках.

    Львівський клуб залишився винен українцю майже 74 тисячі доларів.

    Джерело: sportarena.com

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