ФІФА вимагає від Федерації футболу України пояснень у справі екс-футболіста «Карпат»

Львівський клуб залишився винен українцю майже 74 тисячі доларів

ФІФА надіслала до Федерації футболу України лист, в якому вимагає пояснень у справі «Карпат» і екс-гравця львів'ян Володимира Гудими. Організація вимагає пояснити причини невиконання українською федерацією футболу та львівським клубом рішень дисциплінарних органів в рамках даного спору. ФІФА зажадала від ФФУ надати інформацію про