Фігурне катання: Канада дозволила одностатеві танцювальні дуети

До цього «пару» та «дует» складали виключно чоловік та жінка

Федерація фігурного катання Канади дозволила спортивним парам та танцювальним дуетам фігуристів однієї статі виступати на своїх змаганнях. Про це повідомляє сайт федерації.

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Зазначається, що до цього «пару» та «дует» складали виключно чоловік та жінка. Президент організації Карен Батчер вважає, що завдяки змінам у правилах «багато фігуристів у Канаді отримають нові можливості для занять спортом».

Цікаво, що тепер партнери в Канаді офіційно називатимуться «фігурист А» та «фігурист В».

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Раніше в Портленді, штат Орегон, студенти місцевого вишу зажадали звільнити викладача, яка сказала учням, що існує лише дві статі. Лише один студент погодився із нею. Інші вважали, що є і біологічний, і соціальний гендер. За тиждень на занятті студентка, яка не відносить себе ні до жінки, ні до чоловіка, знову поставила питання, скільки існує статей. Почувши відповідь, що їх лише дві, вона відчула себе некомфортно.

Раніше футбольна збірна Аргентини пояснила, чому у збірній відсутні темношкірі гравці.