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    Новини

    Американська фігуристка вирішила виступати під прапором України

    Фігуристка вже має сертифікат від ISU, тому може представляти Україну на міжнародних змаганнях - Американська фігуристка вирішила виступати під прапором України
    Фігуристка вже має сертифікат від ISU, тому може представляти Україну на міжнародних змаганнях
    фото: скріншот з відео

    Зої Ларсон виступатиме з українцем Андрієм Капраном

    Американська фігуристка Зої Ларсон ухвалила рішення виступати за Україну. Про нову спортсменку в складі збірної України розповіла XSPORT генеральна секретарка Української федерації фігурного катання Анастасія Макарова.

    Українська федерація фігурного катання мала кілька запитів за період воєнного стану.

    «У нас створився новий юніорський танцювальний дует Зої ЛарсонАндрій Капран», – сказала Макарова.

    Частина виступу Ларсон і Капран на одному з турнірів:

    Відомо, що Зої Ларсон – громадянка Сполучених Штатів Америки. Проте фігуристка вже має сертифікат від ISU, тому може представляти Україну на міжнародних змаганнях. Ларсон і Капран зараз тренуються в США в групі Марини Зуєвої.

    Нагадаємо, бронзовий призер Чемпіонату світу показав, як тренувався в окупованому селі (фото).

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    Теги: спорт США Україна
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    Американська фігуристка вирішила виступати під прапором України