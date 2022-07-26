Американська фігуристка вирішила виступати під прапором України

Фігуристка вже має сертифікат від ISU, тому може представляти Україну на міжнародних змаганнях

Зої Ларсон виступатиме з українцем Андрієм Капраном

Американська фігуристка Зої Ларсон ухвалила рішення виступати за Україну. Про нову спортсменку в складі збірної України розповіла XSPORT генеральна секретарка Української федерації фігурного катання Анастасія Макарова.

Українська федерація фігурного катання мала кілька запитів за період воєнного стану.

«У нас створився новий юніорський танцювальний дует Зої Ларсон – Андрій Капран», – сказала Макарова.

Частина виступу Ларсон і Капран на одному з турнірів:

Zoe Larson/Andrii Kapran - Choreo Assisted Jumps (ChAJ1) +1.66 GOE pic.twitter.com/V2Whhq5fQL — Sarah (@S_V_Knight) July 17, 2022

Відомо, що Зої Ларсон – громадянка Сполучених Штатів Америки. Проте фігуристка вже має сертифікат від ISU, тому може представляти Україну на міжнародних змаганнях. Ларсон і Капран зараз тренуються в США в групі Марини Зуєвої.

Нагадаємо, бронзовий призер Чемпіонату світу показав, як тренувався в окупованому селі (фото).

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