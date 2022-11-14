Російській фігуристці світить чотири роки дискваліфікації

Валієва погоріла на допінгу у лютому 2022 року

Усі результати фігуристки від 25 грудня 2021 можуть бути анульовані

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) закликало Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікувати фігуристку Камілу Валієву на чотири роки за вживання допінгу. Про це йдеться заяві WADA, зареєстрованій у CAS.

WADA очікує, що всі результати фігуристки від 25 грудня 2021 будуть анульовані, у тому числі результати на Олімпіаді, чемпіонатах Європи та Росії.

У лютому 2022 року під час Олімпіади в Пекіні стало відомо, що Валієва здала позитивний допінг-тест на триметазидин. Проба була взята в грудні на чемпіонаті Росії. За цей період росіянка також встигла виступити на чемпіонаті Європи.

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На Іграх у Пекіні російські фігуристи виграли командний олімпійський турнір, але нагородження так і не відбулося через початок розслідування.

Нагадаємо, Каміла Валієва допомогла команді ОКР (Олімпійського комітету Росії) здобути «золото» в командних змаганнях фігуристів. Згодом її допінг-проба дала позитивний результат. Справа вирішувалася в Спортивному арбітражному суді, який закрив на допінг очі. Втім, Міжнародний олімпійський комітет досі не вручив росіянам медалі.

Рішення Спортивного арбітражного суду в світі спорту не зрозуміли. Зокрема американський фігурист назвав росіян брудними шахраями.

Тим часом блогерка розповіла про смертельні погрози після посту про російське фігурне катання.

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А українська фігуристка, навпаки, підтримала Валієву.