«Ми не діснеївський фільм»: Аргентина пояснила, чому у збірній відсутні темношкірі гравці
У 2010 році уряд Аргентини опублікував дані, згідно з якими чорношкіре населення становить менше одного відсотка
Аргентинська політична партія La Libertad Avanza відреагувала на статтю видання Washington Post, яка називається «Чому у збірній Аргентини мало темношкірих гравців на чемпіонаті світу?»
Зокрема, американське видання стверджує, що Аргентина виділяється на тлі інших збірних, які представляють Південну Америку.
«Це не нове спостереження. У 2014 році багато хто жартував про те, що навіть у збірній Німеччини був хоча б один темношкірий гравець, а в складі Аргентини – жодного. У 2010 році уряд країни опублікував дані, згідно з якими чорношкіре населення становить менше одного відсотка. Для багатьох ці відомості стали доказом того, що Аргентина була Білою нацією», – написала журналістка Еріка Едвардс.
La Libertad Avanza відреагувала на цю статтю, супроводивши її підписом в одній із соцмереж: «Бо ми країна, а не діснеївський мультфільм».
Нагадаємо, 13 грудня збірна Аргентини проведе півфінальний матч Чемпіонату світу-2022 з командою Хорватії. Початок зустрічі – 21:00 за київським часом.
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