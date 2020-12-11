Фільм про жіночу збірну Китаю з волейболу висунений на здобуття «Оскара» (трейлер)

Стрічка розповідає про перемоги жіночої національної збірної Китаю з волейболу протягом сорока років

Фільм «Стрибок» про жіночу збірну Китаю з волейболу висунений на здобуття «Оскара».

Стрічка розповідає про перемоги жіночої національної збірної Китаю з волейболу протягом більш як сорока років. Актриса Гун Лі, яка раніше знімалася в «Мемуарах гейші», «Прекрасній мамі» та «Мулан», постане в образі легендарної спортсменки, що стала тренером.

Лан Пін – легендарна особистість, яка вчора, 10 грудня, відсвяткувала 60-річчя. Вона першою і єдиною в історії жіночого волейболу виграла олімпійське золото і як спортсменка, і як тренерка. Лан Пін здобула золоту медаль на літніх Олімпійських іграх 1984 року в Лос-Анджелесі як діагональниця. У 2016 році вже в статусі тренера вона привела китайську жіночу збірну з волейболу до перемоги в Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро.

Лан Пін

Повідомляється, що десять з дванадцяти володарок золотих медалей Олімпіади-2016 зіграли у фільмі «Стрибок» самих себе. У ролі Ченя Чжунхе, тренера китайської збірної з 2001 по 2009 рік, виступив актор Хуан Бо.

Прем'єра фільму відбулася 25 вересня. Він зібрав в китайському прокаті 127 млн доларів (п’ятий показник у 2020 році), ще 25 млн доларів – у світовому.

Відомо, що кінострічки з Піднебесної були двічі (в 1990 та 2002 роках) номіновані на премію «Оскар», проте жодного разу не отримали головну нагороду. Тепер, у 2021 році в міжнародній категорії повнометражних картин буде представлена спортивна драма Пітера Чана під назвою «Стрибок».

Картина була удостоєна призу за кращий повнометражний фільм на національному кінофестивалі Китаю під назвою «Золотий півень».

Пітер Чан, режисер стрічки «Стрибок», є лауреатом багатьох престижних нагород, а його робота 2005 року за назвою «Можливо, кохання» була представлена в статусі претендента на отримання «Оскара» від Гонконґу, але не увійшла в шорт-лист.

Зауважимо, що номінанти на 93-ю премію «Оскар» будуть оголошені 13 березня 2021 року. Церемонія нагородження переможців відбудеться в Голлівуді 25 квітня 2021 року.