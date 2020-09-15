Український волейболіст другий рік поспіль став володарем Суперкубка Італії



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Могутня атака Олега Плотницького Світлина - ВК «Перуджа»

У матчі за трофей «Перуджа» перемогла «Модену»

Італійський волейбольний клуб «Перуджа», за який виступає капітан збірної України Олег Плотницький, став володарем Суперкубка Італії-2020.

У фінальному матчі команда бельгійського спеціаліста Вітала Гейнена перемогла з сухим рахунком 3:0 (26:24, 25:23, 25:20) «Модену».

Догравальник за амплуа Олег Плотницький вийшов в основному складі і приніс своїй команді 10 очок. Результативніше у складі переможців зіграли тільки інший догравальник поляк кубинського походження Вільфредо Леон (16 очок) та аргентинський блокувальник Себастьян Соле (12), якого організатори визнали найкориснішим гравцем матчу.

Додамо, що зі здобуття Суперкубка Плотницький розпочав свою каденцію у «Перуджі» торік. Команда йшла у лідерах Серії А-2019/2020 і вийшла у півфінал Ліги чемпіонів. Однак завершити ці турніри завадив карантин.