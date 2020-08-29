Збірні України та Росії зустрінуться на чемпіонаті Європи з волейболу



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Юнацька збірна України з волейболу Світлина - Федерація волейболу України

Жереб визначив склад груп чемпіонату Європи з волейболу

У Люксембурзі відбулося жеребкування континентальної волейбольної першості серед юнацьких збірних U-20, що відбудеться з 26 вересня по 4 жовтня у чеському місті Брно.

Завдяки високому рейтингу, до числа дюжини його учасників автоматично потрапила і команда України. Тож тепер підопічним Володимира Романцова належить довести, що у когорті всієї європейської еліти вони справді є своїми серед своїх.

Учасники Євро-2020 розташувалися наступним чином:

Група І: Чехія, Польща, Італія, Франція, Сербія, Бельгія.

Група ІІ: Росія, Німеччина, Туреччина, Білорусь, Україна, Нідерланди.

Отже, в секстеті «жовто-блакитні» поміряються силами, зокрема, з найсильнішою командою континенту – Росією, яка стала переможцем європейської першості дворічної давнини, яку спільно проводили Нідерланди та Бельгія.

«Як я вже казав, слабких команд на цьому чемпіонаті нема: всі – лідери європейського рейтингу! Тому на кожен матч необхідно налаштовуватися, як на останній. Єдине – зізнаюся, не хотілося натрапити на збірну Росії. Але сталося – як сталося, тож нічого не лишається, як спробувати дати маститому супернику гідний бій. Конкретних турнірних завдань я перед своїми підопічними не ставитиму. Наше основне завдання – боротьба за перемогу в кожному поєдинку. А що з цього вийде – гра покаже», - зізнався наставник української збірної Володимир Романцов.

Примітно, що по дві найсильніші команди потраплять одразу до півфіналу. Ті ж колективи, що посядуть у групах треті й четверті позиції, надалі позмагаються за 5-8 підсумкові місця.

Джерело: Федерація волейболу України