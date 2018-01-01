«Фінал чотирьох» Кубку УЄФА з футзалу відбудеться у Сарагосі

Всі поєдинки проходитимуть на арені «Pabellon Principe Felipe»

Офіційний сайт УЄФА повідомляє, що Виконавчий комітет УЄФА визначився з місцем проведення «Фіналу чотирьох» Кубку УЄФА сезону 2017/2018. Вирішальний етап змагань пройде в іспанській Сарагосі, передає прес-служба Асоціації футзалу України. Всі поєдинки проходитимуть на арені «Pabellon Principe Felipe», яка вміщує 10700



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«Pabellon Principe Felipe». Фото: Reuters

Всі поєдинки проходитимуть на арені «Pabellon Principe Felipe»

Офіційний сайт УЄФА повідомляє, що Виконавчий комітет УЄФА визначився з місцем проведення «Фіналу чотирьох» Кубку УЄФА сезону 2017/2018.

Вирішальний етап змагань пройде в іспанській Сарагосі, передає прес-служба Асоціації футзалу України.

Всі поєдинки проходитимуть на арені «Pabellon Principe Felipe», яка вміщує 10700 глядачів. Повідомляється, що матчі «Фіналу чотирьох» будуть проходити 19 чи 20 квітня та 21 чи 22 квітня.

Нагадаємо, що за звання найсильнішої футзальної команди Європи у «Фіналі чотирьох» поборються чотири команди – іспанські «Барселона Ласса» та «Мовістар Інтер» (чинний володар Кубку УЄФА), португальський «Спортинг» та угорський «Раба ЕТО Дьйор».