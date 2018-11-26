Фінал Кубка Лібертадорес можуть знову відкласти: влада Буенос-Айреса закрила стадіон «Рівер Плейта»



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Фото взяте з сайту footboom.com

Поліція проти проведення матчу

Влада Буенос-Айреса закрила стадіон «Монументаль» після масових заворушень, які призвели до перенесення другого матчу фіналу Кубка Лібертадорес між аргентинськими клубами «Рівер Плейт» і «Бока Хуніорс».

Про це повідомляє видання Clarin.

Рішення прийняли з міркувань безпеки – на матч намагалося потрапити більше вболівальників, ніж здатна розмістити арена, також є проблеми з доступом до аварійних виходів.

Таким чином, проведення другого матчу в новий запланований час (неділя, 25 листопада, 22:00) під питанням, його можуть знову перенести.

Нагадаємо, фінал кубку Лібертадорес перенесли через напад вболівальників на автобус «Бока Хуніорс».