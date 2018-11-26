Фінал Кубка Лібертадорес «Рівер Плейт» - «Бока Хуніорс» знову перенесено



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Фото взяте з сайту dynamo.kiev.ua

У «Бока Хуніорс» наполягають на дискваліфікації для «Рівер Плейта»

Гра повинна була відбутися ще вчора, але була перенесена на сьогодні. Це пов'язано з тим, що фанати «Рівера» атакували автобус з гравцями і тренерами «Боки», закидавши його камінням та іншими предметами, включаючи газові балончики. Кілька футболістів отримали пошкодження.

У своїй заяві «Бока Хуніорс» зазначає, що після того, що сталося, клуби не будуть в рівних умовах, якщо зіграють сьогодні.

Зокрема, капітан команди Пабло Перес отримав травму через розбите скло і, швидше за все, не зміг би взяти участь в сьогоднішньому матчі.

Керівництво «Боки» також хоче, аби «Рівер Плейт» було покарано, вважаючи, що у КОНМЕБОЛ повинні розглянути можливість дискваліфікації.

Організація прийняла рішення перенести запланований на сьогодні матч. Сьогодні гра вже не відбудеться. Керівники клубів і КОНМЕБОЛ проведуть зустріч, на якій обговорять можливі дати проведення матчу.

Раніше повідомлялося, що «Бока Хуніорс» не хоче виходити на поле на матч-відповідь проти «Рівер Плейта».

Джерело: Динамомания