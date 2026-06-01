Фіналіст футбольного Євро-2016 завершив кар'єру

Антон Федорців
Андре-П'єр Жиньяк зав'язав із великим футболом
фото: Reuters
Нападник вирішив припинити професіональні виступи в 40 років

Колишній форвард збірної Франції Андре-П'єр Жиньяк остаточно повісив бутси на цвях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMC Sport.

Останнім клубом у біографії досвідченого нападника став «Тігрес» із Монтеррея. У чемпіонаті Мексики Жиньяк провів 11 років. Раніше він виступав лише на батьківщині.

У фінальному сезоні на професіональному рівні результативність Жиньяка впала. Він провів 34 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу форвард записав лише три м'ячі та чотири результативні передачі.

Чим відомий Андре-П'єр Жиньяк

Уродженець Мартіга, вихованець «Лор'яна». Дебютував за рідну команду ще в сезоні 2004/05. Провів у складі «хеків» три роки.

Наступні три сезони відіграв за «Тулузу». Перед кампанією 2010/11 за 16 млн євро приєднався до марсельського «Олімпіка». Провів на «Велодромі» ще п'ять сезонів. До «Тігреса» перебрався вільним агентом.

Має алжирське та ромське коріння. Кузен колишнього оборонця «Марселя» Жака Абардонадо та ексхавбека «Монако» Йоана Молло.

Титули та досягнення Андре-П'єра Жиньяка

У складі «Марселя» завоював два Кубки французької ліги. Став найкращим бомбардиром Ліги 1 в часи виступів за «Тулузу» (сезон 2008/09).

Із «Тігресом» завоював чотири чемпіонські титули та тріумфував у Лізі чемпіонів КОНКАКАФ-2020. Також виграв низку другорядних трофеїв.

За збірну Франції виступав у 2009-2016 роках. Провів 36 поєдинків у національній команді, в яких оформив сім м'ячів. Також зіграв три матчі на Олімпіаді-2020 (чотири голи).

До слова, центрбек ПСЖ Ілля Забарний прокоментував тріумф у Лізі чемпіонів 2025/26. Оборонець зіграв 15 хвилин в овертаймі. У серії пенальті одинадцятиметровий він не виконував.

Нагадаємо, раніше «Парі Сен-Жермен» накинув оком на опальну зірку мадридського «Реала» Федеріко Вальверде. Чемпіон Франції контактував із оточенням уругвайця. Утім, із конкретною пропозицією на іспанський гранд ПСЖ поки не виходив.

