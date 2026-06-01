Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Син Анчелотті очолив бронзового призера чемпіонату Франції

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Син Анчелотті очолив бронзового призера чемпіонату Франції
Давіде Анчелотті повертається до французької Ліги 1
фото: ФК «Ботафого»
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Молодий італієць вдруге працюватиме в ролі головного

Французький «Лілль» призначив Давіде Анчелотті керманичем команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Італійський фахівець стане до керма «догів» 1 липня. Він уклав дворічний контракт і замінить на посаді Бруно Женезіо. Француз відпрацював на чолі «Лілля» два сезони.

Французький гранд стане другим самостійним досвідом Анчелотті-молодшого. Торік у липні-грудні він тренував бразильський «Ботафого». На чолі «переможних» тренер фінішував шостим у тамтешній Серії A та вивів гранд у кваліфікацію Кубка Лібертадорес.

Син легендарного фахівця зараз допомагає батьку в збірній Бразилії. Він також працював асистентом Карло Анчелотті в мадридському «Реалі», ліверпульському «Евертоні», італійському «Наполі», мюнхенській «Баварії». Натомість у перший період того в «Реалі» та у французькому ПСЖ Анчелотті-молодший був тренером із фізпідготовки.

До слова, іспанський «Вільярреал» призначив нового головного тренера. Ним став Іньїго Перес. Цьогоріч він дійшов із мадридським «Райо Вальєкано» до фіналу Ліги конференцій.

Нагадаємо, нещодавно Анчелотті-старший офіційно продовжив контракт зі збірною Бразилії. Італієць уклав контракт до середини 2030 року. Титулований фахівець очолив Бразилію у травні торік.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер Карло Анчелотті ФК «Лілль»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іньїго Перес пішов на підвищення
Третя команда чемпіонату Іспанії отримала нового тренера
Сьогодні, 14:59
Аді Гюттер повернувся у федеральну землю Гессен
Історичний гранд чемпіонату Німеччини призначив нового тренера
Вчора, 15:40
Вінченцо Італьяно шукатиме новий клуб
Черговий тренер залишився без роботи в чемпіонаті Італії
28 травня, 20:45
Мічел залишився без роботи
«Жирона» українців звільнила головного тренера після вильоту
28 травня, 18:25
Мауріціо Саррі шукатиме нову роботу
Фіналіст Кубка Італії офіційно залишився без головного тренера
27 травня, 21:24
Філіпе Луїс невдовзі повернеться з-за океану
Гранд чемпіонату Німеччини націлився на перспективного тренера з Бразилії
27 травня, 20:59
Філ Невілл шукатиме нове місце праці
Вихованець Фергюсона залишився без роботи за океаном
26 травня, 20:59
Массіміліано Аллегрі швидко знайшов новий варіант роботи
«Наполі» знайшов двох кандидатів на роль нового тренера – журналіст
26 травня, 19:47
Хаві Ернандес отримав новий варіант відновлення кар'єри
Ібрагімовіч просуває у тренери «Мілана» колишнього одноклубника – ЗМІ
26 травня, 17:49

Новини

Основний оборонець збірної Франції потрапив у лазарет перед Чемпіонатом світу
Основний оборонець збірної Франції потрапив у лазарет перед Чемпіонатом світу
Перша ліга: «Чорноморець» повернувся в еліту, визначені пари плейоф
Перша ліга: «Чорноморець» повернувся в еліту, визначені пари плейоф
Лідер ПСЖ відшив російського журналіста після фіналу Ліги чемпіонів
Лідер ПСЖ відшив російського журналіста після фіналу Ліги чемпіонів
На чолі з 40-річною легендою. Мексика назвала склад на Чемпіонат світу 2026
На чолі з 40-річною легендою. Мексика назвала склад на Чемпіонат світу 2026
Збірна України з волейболу назвала склад на дебютні матчі жіночої Ліги націй
Збірна України з волейболу назвала склад на дебютні матчі жіночої Ліги націй
Син Анчелотті очолив бронзового призера чемпіонату Франції
Син Анчелотті очолив бронзового призера чемпіонату Франції

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Сьогодні, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua