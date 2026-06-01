Син Анчелотті очолив бронзового призера чемпіонату Франції

Французький «Лілль» призначив Давіде Анчелотті керманичем команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Італійський фахівець стане до керма «догів» 1 липня. Він уклав дворічний контракт і замінить на посаді Бруно Женезіо. Француз відпрацював на чолі «Лілля» два сезони.

Французький гранд стане другим самостійним досвідом Анчелотті-молодшого. Торік у липні-грудні він тренував бразильський «Ботафого». На чолі «переможних» тренер фінішував шостим у тамтешній Серії A та вивів гранд у кваліфікацію Кубка Лібертадорес.

Син легендарного фахівця зараз допомагає батьку в збірній Бразилії. Він також працював асистентом Карло Анчелотті в мадридському «Реалі», ліверпульському «Евертоні», італійському «Наполі», мюнхенській «Баварії». Натомість у перший період того в «Реалі» та у французькому ПСЖ Анчелотті-молодший був тренером із фізпідготовки.

До слова, іспанський «Вільярреал» призначив нового головного тренера. Ним став Іньїго Перес. Цьогоріч він дійшов із мадридським «Райо Вальєкано» до фіналу Ліги конференцій.

Нагадаємо, нещодавно Анчелотті-старший офіційно продовжив контракт зі збірною Бразилії. Італієць уклав контракт до середини 2030 року. Титулований фахівець очолив Бразилію у травні торік.