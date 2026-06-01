Чехія оголосила заявку на Чемпіонат світу 2026 з футболу

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У стартовому матчі чехи зіграють проти Південної Кореї 12 червня

Збірна Чехії з футболу оголосила остаточну заявку на Чемпіонат світу 2026 у Канаді, Мексиці та США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Футбольну асоціацію Чехії.

Переважну більшість заявки склали гравці місцевого чемпіонату, зокрема клубу «Славія». Усього з чемпіонату Чехії було викликано 17 футболістів.

З моменту проголошення незалежності Чехія візьме участь лише у другому Чемпіонаті світу. Вперше як окрема держава чеська збірна зіграла на мундіалі у 2006 році

Заявка збірної Чехії на Чемпіонат світу 2026

Воротарі : Лукас Горнічек (Брага), Матей Коварж (ПСВ), Їнджріх Станек (Славія Прага)

: Лукас Горнічек (Брага), Матей Коварж (ПСВ), Їнджріх Станек (Славія Прага) Захисники : Владімір Цоуфал (Хоффенгайм), Давід Дудера (Славія Прага), Томаш Голеш (Славія Прага), Робін Гранач (Хоффенгайм), Степан Халупек (Славія Прага), Давід Юрасек (Славія Прага), Ладіслав Крейчи (Вулверхемптон), Ярослав Зелени (Славія Прага), Давід Зіма (Славія Прага)

: Владімір Цоуфал (Хоффенгайм), Давід Дудера (Славія Прага), Томаш Голеш (Славія Прага), Робін Гранач (Хоффенгайм), Степан Халупек (Славія Прага), Давід Юрасек (Славія Прага), Ладіслав Крейчи (Вулверхемптон), Ярослав Зелени (Славія Прага), Давід Зіма (Славія Прага) Півзахисники : Лукаш Черв (Вікторія Пльзень), Владімір Даріда (Градець Кралове), Лукаш Провод (Славія Прага), Міхал Саділек (Славія Прага), Гуго Сохурек (Спарта Прага), Александр Сойка (Вікторія Пльзень), Томаш Соучек (Вест Хем), Павел Шульц (Ліон), Денис Вишинський (Вікторія Пльзень)

: Лукаш Черв (Вікторія Пльзень), Владімір Даріда (Градець Кралове), Лукаш Провод (Славія Прага), Міхал Саділек (Славія Прага), Гуго Сохурек (Спарта Прага), Александр Сойка (Вікторія Пльзень), Томаш Соучек (Вест Хем), Павел Шульц (Ліон), Денис Вишинський (Вікторія Пльзень) Нападники: Адам Гложек (Хоффенгайм), Томаш Хори (Славія Прага), Моймір Хітіл (Славія Прага), Ян Кухта (Спарта Прага), Патрік Шик (Байєр)

Команда Мірослава Коубека у рамках підготовки до Чемпіонату світу обіграла Косово (2:1). Далі чехи 5 червня зустрінуться із Гватемалою.

Збірна Чехії розпочне Чемпіонат світу 2026 матчем із Південною Кореєю 12 червня. Далі команда Коубека зустрінеться з ПАР (18 червня) та Мексикою 25 червня.

Нагадаємо, збірна Мексики по футболу оголосила фінальну заявку з 26 гравців на Чемпіонат світу 2026 року. У заявку увійшов 40-річний голкіпер Гільєрмо Очоа, який виступатиме на рекордному шостому Чемпіонаті світу. Він незмінно представляє свою національну команду на мундіалях з 2006 року.