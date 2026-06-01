Святослав Василик
«Карпати» попрощалися з черговим легіонером
Ігор Невес влітку шукатиме нову команду
Ігор Невес відіграв у Львові три сезони

Бразильський нападник Ігор Невес залишить «Карпати». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужба львівського клубу.

У складі клубу української Прем'єр-ліги 26-річний футболіст виступає з літа 2023 року, за цей час встиг зіграти 73 матчі, забити 16 голів і віддати 7 гольових передач.

В сезоні 2025/26 Ігор відіграв за «Карпати» 15 матчів, на його рахунку два голи і один асист. Останні пів року він на правах оренди захищав кольори «Руха» – 13 зіграних матчів, за які бразилець встиг відзначитися двома забитими м’ячами. За даними Transfermarkt, вартість футболіста оцінюється в 800 тисяч євро.

«Карпати» за підсумками сезону 2025/26 фінішували на дев’ятому місці в турнірній таблиці УПЛ набравши 41 очко після 30 зіграних турів.

Нагадаємо, два футболісти львівських «Карпати» – Назар Домчак та Бабукарр Фаал – перейшли до клубів чемпіонату Чехії. Воротар Назар Домчак перейшов до чеської «Славії» за п'ять мільйонів євро, а нападник Бабукарр Фаал став гравцем чеської «Вікторії» (Пльзень) за три мільйони євро.

Перехід Домчака в «Славію» – це найдорожчий трансфер «Карпат» в історії, тоді як перехід Фаала увійшов у топ-2. За даними порталу Transfermarkt, обидва підписання обійшли попередній найдорожчий продаж півзахисника Олега Федора у зимове трансферне вікно сезону 2025/26.

19-річний голкіпер Домчак є вихованцем Академії футболу «Карпати». На професійному рівні воротар дебютував за другу команду «левів» у Другій лізі у серпні 2023 року, а за основну команду провів перший поєдинок у сезоні 2025/26 – у першому турі УПЛ проти «Полісся».

Загалом у сезоні 2025/26 Домчак провів 27 матчів, 14 із яких відстояв «на нуль». За цим показником Назар увійшов до трійки найкращих воротарів УПЛ. Минулого року Домчак також дебютував за юнацьку та молодіжну збірні України.

Фаал приєднався до «зелено-білих» взимку 2026-го року. У складі «Карпат» гамбієць зіграв десять матчів, забив два голи та віддав чотири результативні передачі.

Новий клуб Домчака – празька «Славія» у сезоні 2025/26 здобув золото чемпіонату Чехії та виборов пряму путівку в основний етап Ліги чемпіонів. Натомість новий клуб Фаала «Вікторія» посів третє місце у чемпіонаті Чехії та забезпечив собі путівку у кваліфікацію Ліги Європи.

