Збірні України з хокею дізналися місця проведення Чемпіонатів світу 2027

Святослав Василик
Святослав Василик
Збірна України з хокею зіграє наступний Чемпіонат світу в Німеччині
фото: ФХУ
«Синьо-жовті» зіграють перший за 20 років Чемпіонат світу в елітному дивізіоні в Німеччині

Збірні України дізналися місця проведення Чемпіонатів світу з хокею у 2027 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію хокею України.

Де гратимуть збірні України з хокею матчі Чемпіонатів світу у 2027 році

Чоловіча збірна України з хокею вперше за 20 років зіграє на Чемпіонаті світу в елітному дивізіоні. Світова першість 2027 року відбудеться з 14 по 30 травня у Німеччині, а матчі групового етапу прийматимуть два міста – Дюссельдорф та Мангейм.

Збірна України гратиме в групі А. Суперниками «синьо-жовтих» будуть: Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія, Словенія, Україна. Склад групи В: Канада, США, Чехія, Німеччина, Данія, Норвегія, Угорщина, Казахстан.

Жіноча збірна України гратиме Чемпіонат світу дивізіону IIB в литовському Електренаї, де в період 8-14 листопада 2027 року за підвищення в класі боротимуться Ісландія, Нова Зеландія, Мексика у групі А, а також Румунія, Україна та господарки змагань Литва у групі В.

Молодіжна збірна України виступить у дивізіоні IA, який прийматиме столиця Угорщини Будапешт з 6 по 12 грудня. Суперниками українців на ЧС-2027 стануть Данія, Словенія в групі А, а також Австрія, Казахстан та Угорщина у групі B.

Юнацька збірна України зіграє в словенському Бледі з 18 по 24 квітня. За новим форматом всі команди будуть поділені на дві субгрупи. Суперниками України U18 по групі А будуть Швейцарія та Угорщина, а у групі B змагатимуться Німеччина, Казахстан і Словенія.

Нагадаємо, збірна України з хокею здобула перемогу у заключній для себе грі у дивізіоні ІА Чемпіонату світу 2026 – суперником наших хлопців була Японія.

Для повернення до еліти світового хокею Україні потрібно було, щоб в заключній грі дивізіону IA збірна Литви не програла в основний час команді Польщі, яка була нашим конкурентом. У підсумку, гра між Литвою та Польщею закінчилася з рахунком 1:1 в основний час. Після цього Польща втратила шанси на підвищення у класі. В овертаймі перемогу здобула Литва – 2:1.

