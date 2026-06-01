Лідер ПСЖ відшив російського журналіста після фіналу Ліги чемпіонів

Антон Федорців
Хвіча Кварацхелія серійним агресорам коментарів вирішив не давати
Нападник французького «Парі Сен-Жермен» Хвіча Кварацхелія не захотів відповідати російською на запитання журналіста після перемоги в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Publika.

Грузин після поєдинку спілкувався з пресою у мікстзоні. Посеред відповіді на одне із запитання нахабний російський журналіст крикнув, щоб Кварацхелія поділився емоціями від тріумфу російською мовою. Футболіст відмовився.

«Ні, я не можу говорити, вибачте», – заявив Кварацхелія англійською і продовжив спілкуватися з іншими представниками медіа рідною грузинською.

Вінгер ПСЖ володіє російською. У 2019-2022 роках він виступав у Росії за московський «Локомотив» і казанський «Рубін». Утім, після повномасштабного вторгнення РФ до України нападник повернувся на батьківщину, а згодом засяяв у Європі.

Кварацхелія доклався до тріумфу команди Луїса Енріке в турнірі. Грузин провів 16 поєдинків у цьому розіграші головного єврокубка. До свого активу він записав 10 голів і сім результативних передач.

Нападник визнаний найкращим гравцем турніру та потрапив до символічної збірної Ліги чемпіонів. Компанію йому склала низка одноклубників. Ідеться про оборонців Маркіньйоса та Нуну Мендеша, хавбека Вітінью і нападника Дембеле.

До слова, центрбек ПСЖ Ілля Забарний прокоментував тріумф у Лізі чемпіонів 2025/26. Оборонець зіграв 15 хвилин в овертаймі. У серії пенальті одинадцятиметровий він не виконував.

Нагадаємо, раніше «Парі Сен-Жермен» накинув оком на опальну зірку мадридського «Реала» Федеріко Вальверде. Чемпіон Франції контактував із оточенням уругвайця. Утім, із конкретною пропозицією на іспанський гранд ПСЖ поки не виходив.

