Легенда тенісу Серена Вільямс відновлює професійну кар'єру

Вільямс візьме участь у парному розряді турніру WTA 500 у Лондоні

23-разова переможниця Мейджорів, колишня перша ракетка світу, американська тенісистка Серена Вільямс візьме участь у парному розряді турніру WTA 500 у Лондоні, який пройде з 8 по 14 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WTA.

44-річна Вільямс завершила кар'єру після Відкритого чемпіонату США 2022 року.

В активі Вільямс 73 титули WTA. Вона сім разів вигравала Відкритий чемпіонат Австралії, тричі – Відкритий чемпіонат Франції, сім разів – Вімблдон та шість разів – Відкритий чемпіонат США.

Також на її рахунку три золоті медалі Олімпійських ігор у парному розряді, одна – в одиночному. У парному розряді Вільямс виграла 14 турнірів Великого шолома. Американка є єдиною тенісисткою в історії, яка виграла кар'єрний «Золотий шолом» (перемоги у чотирьох турнірах Великого шолома та на Олімпіаді) в одиночному та парному розрядах.

