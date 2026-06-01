Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк – Світоліна: стало відомо, коли пройде історичний чвертьфінал «Ролан Гаррос»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Костюк – Світоліна: стало відомо, коли пройде історичний чвертьфінал «Ролан Гаррос»
Еліна Світоліна зіграє проти Марти Костюк в 1/4 фіналу «Ролан Гаррос»
фото: REUTERS
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Українки розіграють путівку до півфіналу Відкритого чемпіонату Франції 2 червня

Матчі 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції 2026 між українками Мартою Костюк (WTA 15) та Еліною Світоліною (WTA 7) відбудеться 2 червня. Про це повідомляє «Главком».

Зустріч Марта та Еліни розпочнеться другим запуском на корті імені Філіппа Шатріє після гри Сорана Кирстя – Мірра Андрєєва. Орієнтовний час початку матчу – 14:00 за Києвом.

Раніше Костюк та Світоліна грали одна з одною двічі. У 2018 році Еліна здолала Марту в третьому колі Australian Open, а в 2024 році Костюк взяла реванш в 1/16 фіналу WTA 1000 у Торонто, здобувши перемогу в трьох сетах.

Переможниця українського дербі у півфіналі «Ролан Гаррос» 2026 побореться проти сильнішої у протистоянні Сорана Кирстя – Мірра Андрєєва. Зауважимо, що вперше в історії «Ролан Гаррос» на стадії 1/2 фіналу зіграє українська тенісистка.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася очікуваннями від чвертьфіналу «Ролан Гаррос» проти співвітчизниці Марти Костюк.

У четвертому колі змагань обидві спортсменки здобули яскраві перемоги. Світоліна в трьох сетах розібралася зі швейцаркою Беліндою Бенчіч (4:6, 6:4, 6:0). Натомість Костюк вибила екслідерку світового рейтингу Ігу Свьонтек із Польщі (7:5, 6:1).

«Україна буде в півфіналі, тож це вже чудово. Я думаю, що цей турнір може бути одним із найкращих для нас. Це хороше досягнення для українського тенісу. У нас так багато чудових гравчинь у першій сотні, а ще є тенісистки поруч. У ситуації, що склалася через війну, через вторгнення – це справді складно. Я думаю, що це дуже надихає наступне покоління вірити, що колись можна буде грати на цьому корті та перемагати», – заявила Світоліна.

Теги: теніс Ролан Гаррос Марта Костюк Еліна Світоліна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марта у двох сетах у фіналі турніру WTA 1000 у Мадриді перемогла росіянку Мірру Андрєєву – 6:3, 7:5
Костюк встановить особистий рекорд в рейтингу WTA після перемоги над прихильницею Путіна
2 травня, 20:56
Андрєєва славиться своєю загостреною емоційністю
Не витримала поразку: Андрєєва розплакалася після програного матчу Костюк
2 травня, 21:20
Костюк виборола найбільший трофей у своїй кар'єрі
Після фіналу турніру в Мадриді Костюк робила сальто, а росіянка – плакала
2 травня, 21:20
Марта Костюк: Хочу подякувати всім суперницям, з якими я грала, вони підштовхували мене
«Мені знадобилося чимало років для цього». Що сказала Костюк після здобуття найбільшого титулу у кар'єрі
2 травня, 21:15
Еліна Світоліна продовжила турнірний поступ у Вічному місті
Світоліна пробилася в 1/8 фіналу турніру в Римі
10 травня, 14:17
Світоліна буде боротися за потрапляння до фіналу
Світоліна пробилася до півфіналу турніру WTA 1000 в Римі
13 травня, 23:23
Марта Костюк виходила у півфінал парного розряду «Ролан Гаррос» 2024
Стало відомо, скільки українських тенісисток потрапило в основу «Ролан Гарросу» у парному розряді
14 травня, 10:54
Еліна Світоліна у першому раунді Відкритого чемпіонату Франції здолала угорку Анну Бондар
Вперше в історії п'ятеро українок пробилися до другого кола «Ролан Гаррос»
27 травня, 09:25
Першим Олександру з перемогою привітав її батько та український військовий Денис Олійник
Олійникова разом з батьком-військовим емоційно відсвяткувала дебютну перемогу на Мейджорах
27 травня, 09:48

Новини

Збірні України з хокею дізналися місця проведення Чемпіонатів світу 2027
Збірні України з хокею дізналися місця проведення Чемпіонатів світу 2027
Фіналіст футбольного Євро-2016 завершив кар'єру
Фіналіст футбольного Євро-2016 завершив кар'єру
Костюк – Світоліна: стало відомо, коли пройде історичний чвертьфінал «Ролан Гаррос»
Костюк – Світоліна: стало відомо, коли пройде історичний чвертьфінал «Ролан Гаррос»
Легенда тенісу Серена Вільямс відновлює професійну кар'єру
Легенда тенісу Серена Вільямс відновлює професійну кар'єру
«Карпати» попрощалися з черговим легіонером
«Карпати» попрощалися з черговим легіонером
Основний оборонець збірної Франції потрапив у лазарет перед Чемпіонатом світу
Основний оборонець збірної Франції потрапив у лазарет перед Чемпіонатом світу

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Сьогодні, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua