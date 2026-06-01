Костюк – Світоліна: стало відомо, коли пройде історичний чвертьфінал «Ролан Гаррос»

Українки розіграють путівку до півфіналу Відкритого чемпіонату Франції 2 червня

Матчі 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції 2026 між українками Мартою Костюк (WTA 15) та Еліною Світоліною (WTA 7) відбудеться 2 червня. Про це повідомляє «Главком».

Зустріч Марта та Еліни розпочнеться другим запуском на корті імені Філіппа Шатріє після гри Сорана Кирстя – Мірра Андрєєва. Орієнтовний час початку матчу – 14:00 за Києвом.

Раніше Костюк та Світоліна грали одна з одною двічі. У 2018 році Еліна здолала Марту в третьому колі Australian Open, а в 2024 році Костюк взяла реванш в 1/16 фіналу WTA 1000 у Торонто, здобувши перемогу в трьох сетах.

Переможниця українського дербі у півфіналі «Ролан Гаррос» 2026 побореться проти сильнішої у протистоянні Сорана Кирстя – Мірра Андрєєва. Зауважимо, що вперше в історії «Ролан Гаррос» на стадії 1/2 фіналу зіграє українська тенісистка.

У четвертому колі змагань обидві спортсменки здобули яскраві перемоги. Світоліна в трьох сетах розібралася зі швейцаркою Беліндою Бенчіч (4:6, 6:4, 6:0). Натомість Костюк вибила екслідерку світового рейтингу Ігу Свьонтек із Польщі (7:5, 6:1).

«Україна буде в півфіналі, тож це вже чудово. Я думаю, що цей турнір може бути одним із найкращих для нас. Це хороше досягнення для українського тенісу. У нас так багато чудових гравчинь у першій сотні, а ще є тенісистки поруч. У ситуації, що склалася через війну, через вторгнення – це справді складно. Я думаю, що це дуже надихає наступне покоління вірити, що колись можна буде грати на цьому корті та перемагати», – заявила Світоліна.