Фінляндія обіграла Росію у «золотому» матчі Олімпіади в Пекіні

Фінляндія вперше в історії стала чемпіоном Олімпійських ігор у хокеї

Вперше в історії Фінляндія стала чемпіоном Олімпійських ігор

Чоловіча збірна Фінляндії обіграла збірну «Олімпійського комітету Росії» з рахунком 2:1 у фінальному матчі хокейного турніру Олімпійських ігор у Пекіні. Фінляндія вперше в історії виграла золоті медалі у хокеї. Раніше фіни двічі вигравали срібні нагороди і сім разів бронзові.

Фінляндія – «Олімпійський комітет Росії» - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 07:17 Григоренко (Нестеров, Гусєв) - 0:1, 23:28 Покка (Бьорнінен, Онтамас) - 1:1, 40:31 Бьорнінен (Анттіла, Онтамас) - 2:1

Днем раніше у поєдинку за 3 місце Словаччина обіграла Швецію 4:0.

Нагадаємо, Олімпійські ігри у Пекіні проходили з 4 до 20 лютого. У медальному заліку перемогу здобула збірна Норвегії, яка завоювала 16 золотих медалей. Україна з однією срібною нагородою фристайліста Олександра Абраменка посіла 25 місце.