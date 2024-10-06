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60-річний актор Кіану Рівз дебютував у професійному автоспорті

Христина Жиренко
glavcom.ua
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60-річний актор Кіану Рівз дебютував у професійному автоспорті
6 жовтня на Рівза очікує ще одна гонка, де він знову змагатиметься з досвідченими пілотами

Рівз завершив заїзд на 25 позиції серед 35 учасників

Голлівудський актор Кіану Рівз дебютував у професійних автоперегонах, виступивши на знаменитому автодромі Indianapolis Motor Speedway у рамках серії Toyota GR Cup. Про це повідомляє AP.

Під час 45-хвилинного заїзду автомобіль Рівза вилетів за межі траси приблизно на середині дистанції при виході з повороту. Актор не постраждав і зумів повернутись у гонку.

Для 60-річного Рівза це були перші професійні автоперегони у житті. У результаті він завершив заїзд на 25 позиції серед 35 учасників.

У неділю, 6 жовтня, на Рівза очікує ще одна гонка, де він знову змагатиметься з досвідченими пілотами.

Нагадаємо, що Кіану Рівз здобув популярність за виконання головних ролей у декількох блокбастерах, включаючи комедійну франшизу про Білла і Теда (1989, 1991 та 2020 роки); трилер «На гребені хвилі» (1991 рік), культовий бойовик «Швидкість» ​​(1994 рік) та «Джон Уік» (2014 рік); психологічний трилер «Адвокат Диявола» (1997 рік). Проте найбільшої слави Рівз зажив за виконання ролей Нео в культовій науково-фантастичній франшизі «Матриця» (1999-2003 роки) та Джона Костантина в містичному трилері «Костантин: Володар темряви» (2005 рік).

Як повідомлялося, мотогонщик Філіппо Ровеллі відмовився від участі у двох останніх етапах турніру National Trophy 1000 Італії, щоб переможцем посмертно став Лука Сальвадорі.

Сальвадорі отримав тяжкі травми на етапі міжнародного чемпіонату з шосейних перегонів (IRRC) у Німеччині та помер у лікарні 15 вересня. Він був лідером генеральної класифікації National Trophy 1000.

«Луко, наші шляхи перетиналися на трасі вже багато років, але ніколи в нас не було такої кількості битв, як цього року. Кожна гонка була справжньою битвою віч-на-віч. Попереду ми мали ще дві гонки, дві можливості ще раз кинути виклик один одному», – заявив Ровеллі.

Він зазначив, що для нього чемпіонат закінчується, бо без Сальвадорі, його драйву та таланту продовжувати змагатися нема сенсу.

«Цей титул належить тобі, Луко, і ти заслужив на нього. Я хотів би, щоб ти відсвяткував це по-іншому, потиснув би тобі руку і сказав, що ти найкращий. Цей чемпіонат твій і він буде твоїм назавжди», – наголосив Ровеллі.

Теги: Автоспорт спорт

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