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Жахлива травма Малиновського: український футболіст вибув на кілька місяців (фото)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Жахлива травма Малиновського: український футболіст вибув на кілька місяців (фото)
фото: скріншот з megogo

Український півзахисник Руслан Малиновський отримав дуже серйозну травму в матчі 5-го туру італійської Серії А з «Венецією» 

У другому таймі, виконуючи підкат, Малиновський невдало вивернув гомілкостоп. Про це повідомила пресслужба футбольного клубу.

Футболіста одразу забрали з поля на ношах, а медичне обстеження виявило вивих суглоба та перелом малогомілкової кістки. На жаль, це означає, що Малиновський потребує операції, яка запланована на 22 вересня.

Жахлива травма Малиновського: український футболіст вибув на кілька місяців (фото) фото 1

Ця травма стала серйозним ударом як для самого гравця, так і для його команди. Головний тренер «Дженоа» Альберто Джилардіно відверто зізнався, що після втрати Малиновського команда втратила бойовий дух і не змогла продовжувати гру на належному рівні.

Жахлива травма Малиновського: український футболіст вибув на кілька місяців (фото) фото 2

«Зіграли збалансований перший тайм, але після травми Маліновського кинули грати. Справа в динаміці, агресії, якості гри з м'ячем. Це повністю моя провина, у нас ще багато роботи, і я усвідомлюю це, як і вся команда. Повинні зрозуміти, що чого хочемо досягти в цьому сезоні. Щодо Руслана — він важливий гравець, і я сподіваюся, що його травма менш серйозна, аніж виглядає», – сказав тренер.

Втрата Малиновського – це велика втрата для «Дженоа». Український півзахисник був важливим гравцем команди, і його відсутність, безсумнівно, позначиться на результатах.

Для самого Малиновського ця травма означає тривалу паузу у кар'єрі. Операція та реабілітація займуть чимало часу, і поки що важко сказати, коли він зможе повернутися на поле.

Нагадаємо, Збірна України обіграла команду з Афганістану та вийшла у плей-оф з футзалу.

Теги: травма реабілітація Руслан Малиновський тренер Збірна України

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