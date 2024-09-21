Жахлива травма Малиновського: український футболіст вибув на кілька місяців (фото)

Український півзахисник Руслан Малиновський отримав дуже серйозну травму в матчі 5-го туру італійської Серії А з «Венецією»

У другому таймі, виконуючи підкат, Малиновський невдало вивернув гомілкостоп. Про це повідомила пресслужба футбольного клубу.

Футболіста одразу забрали з поля на ношах, а медичне обстеження виявило вивих суглоба та перелом малогомілкової кістки. На жаль, це означає, що Малиновський потребує операції, яка запланована на 22 вересня.

Ця травма стала серйозним ударом як для самого гравця, так і для його команди. Головний тренер «Дженоа» Альберто Джилардіно відверто зізнався, що після втрати Малиновського команда втратила бойовий дух і не змогла продовжувати гру на належному рівні.

«Зіграли збалансований перший тайм, але після травми Маліновського кинули грати. Справа в динаміці, агресії, якості гри з м'ячем. Це повністю моя провина, у нас ще багато роботи, і я усвідомлюю це, як і вся команда. Повинні зрозуміти, що чого хочемо досягти в цьому сезоні. Щодо Руслана — він важливий гравець, і я сподіваюся, що його травма менш серйозна, аніж виглядає», – сказав тренер.

Втрата Малиновського – це велика втрата для «Дженоа». Український півзахисник був важливим гравцем команди, і його відсутність, безсумнівно, позначиться на результатах.

Для самого Малиновського ця травма означає тривалу паузу у кар'єрі. Операція та реабілітація займуть чимало часу, і поки що важко сказати, коли він зможе повернутися на поле.

Нагадаємо, Збірна України обіграла команду з Афганістану та вийшла у плей-оф з футзалу.