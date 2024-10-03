Україна зіграє в «бронзовому» матчі чемпіонату світу з футзалу: названо суперника

Збірна України зіграє за бронзу у ЧС-2024

Матч за «бронзу» Чемпіонату світу 2024 відбудеться 6 жовтня

Українська збірна з футзалу вдруге в історії побореться за медалі чемпіонату світу з футзалу. Спортсмени зіграють за «бронзу» на Чемпіонаті світу 2024.

Суперником України у матчі за третє місце стане Франція. Адже сьогодні, 3 жовтня, збірна Аргентини здолала французьку збірну із рахунком 3:2.

Матч за «бронзу» Чемпіонату світу 2024 відбудеться 6 жовтня та розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, що Україна зазнала поразки від Бразилії у півфіналі чемпіонату світу-2024, поступившись суперникові з рахунком 2:3. На цьогорічній світовій першості Україна повторила національний рекорд – вдруге в історії пробилась у півфінал. Вперше «синьо-жовті» виступали на цій стадії на дебютному ЧС-1996. Тоді «синьо-жовті» поступились Іспанії за вихід у фінал (1:4), а у матчі за третє місце зазнали поразки від Росії (2:3).

Раніше збірна України з футзалу здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з футзалу. У другому турі українці розгромили команду Анголи – 7:2.

Також 21 вересня національна збірна України з футзалу здобула другу перемогу на чемпіонаті світу, перегравши команду Афганістану з рахунком 4:1. Цей результат гарантував«синьо-жовтим» місце у плей-оф турніру.