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У Києві пройшло нагородження спортсменів до Дня фізичної культури та спорту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві пройшло нагородження спортсменів до Дня фізичної культури та спорту
фото: пресслужба КМДА

Нагороди отримали понад 100 спортсменів, тренерів та ветеранів спорту

Сьогодні, 23 вересня, у Києві пройшло нагородження спортсменів до Дня фізичної культури та спорту. Про це повідомляє пресслужба КМДА. 

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що нагороди отримали понад 100 спортсменів, тренерів та ветеранів спорту. Крім того, він зазначив, що спорт відіграє важливу роль у зниженні стресу та тривоги, допомагаючи людям покращити емоційний стан.

У Києві пройшло нагородження спортсменів до Дня фізичної культури та спорту фото 1

«Сьогодні, в драматичний для України час, ми долаємо великі випробування та здобуваємо нові перемоги, зокрема, на спортивній арені. Літні Олімпійські та Паралімпійські ігри 2024 року в Парижі стали важливим тому підтвердженням. Українські спортсмени продемонстрували силу духу, витримку та здобули немало нагород», – уточнив міський голова.

Водночас Кличко наголосив, що не потрібно забувати те, якою ціною українські спортсмени виборюють ці результати.

У Києві пройшло нагородження спортсменів до Дня фізичної культури та спорту фото 2

«Від початку війни тисячі спортсменів приєдналися до Збройних Сил України. Понад 500 з них загинули, захищаючи свою країну. Багато представників спортивної спільноти також активно беруть участь у волонтерських ініціативах», – резюмував очільник міста.

Нагадаємо, паралімпійська збірна України завершила виступи на Іграх-2024. У неділю, 8 вересня, відбулася церемонія закриття Олімпійських ігор, які проходили у Парижі. За здобуття медалей на Паралімпійських іграх українським спортсменам були передбачені призові. Вони виділяються з державного бюджету у Міністерства молоді та спорту як преміальні за здобутки на Іграх у Парижі

Як і для українських спортсменів, що виступали на Олімпійських іграх, розмір призових для паралімпійців був ідентичним: за золото вигравали $125 тис. За срібло та бронзу ці суми складали $80 тис. та $55 тис. відповідно.

Також 19 вересня, Київрада присвоїла звання «Почесний громадянин міста Києва» 15 видатним жителям столиці. 

Теги: Віталій Кличко Київрада спорт влада

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