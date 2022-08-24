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Ф’юрі назвав суму, яку хоче отримати за бій з Усиком

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Ф’юрі назвав суму, яку хоче отримати за бій з Усиком
Ф’юрі заявив, щоб йому дали за бій багато грошей
фото з відкритих джерел

Фюрі вимагає 500 мільйонів за бій з Усиком

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версією WBC британець Тайсон Ф’юрі назвав суму, яку хоче отримати за бій з українським володарем поясів WBA Super, IBF, WBO, IBO та The Ring Олександром Усиком. Свої вимоги непереможений уродженець Великого Манчестера повідомив у сторіс Instagram.

«Найбільший бій у світі має бути найбільшим у світі, якщо я хочу поставити все на кін проти якогось невідомого іноземця. Хлопці, краще надайте півмільярда. Якщо ні, залиште собі цей маленький трофей. Якби це був Джошуа, то я бився би безкоштовно, але це не так», – написав Тайсон.

Ф’юрі назвав суму, яку хоче отримати за бій з Усиком фото 1

Нагадаємо, Олександр Усик після бою проти Ентоні Джошуа назвав ім'я свого наступного суперника. Він хоче розділити ринг з Тайсоном Ф'юрі.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика.

Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівська Аравія.

Теги: IBF WBC WBO WBA

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