Усик назвав ім'я свого наступного суперника

Олександр Усик після бою проти Ентоні Джошуа назвав ім'я свого наступного суперника. Він хоче розділити ринг з Тайсоном Ф'юрі. Про це він повідомив після закінчення матчу.

«Я буду боксувати з Тайсоном Ф'юрі, або не боксуватиму взагалі», – сказав Усик.

Він також звернувся до британця напряму та закликав того повернутися на ринг.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера Олександра Усика з черговою перемогою. Відповідний допис гарант опублікував у Twitter.

«Важка, але така важлива і потрібна ПЕРЕМОГА Олександра Усика! Захист титулу чемпіону світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть!» – написав президент.

Difficult, but so important and necessary VICTORY!

Defending the title of world champion is a symbol that all those who are of Cossack sort will not give up their own, they will fight for it and will definitely win!



