ФК «Барселона» – перший клуб, середня зарплата гравців якого перевищила £ 10 млн на рік



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Фото: EPA-EFE

Експерти відстежували рівень зарплати у 349 командах восьми видів спорту у 13-ти країнах

Іспанський футбольний клуб «Барселона» став першою в історії спортивною командою на планеті, середня щорічна зарплата представників якої перевищила £ 10 млн (€ 11,3 млн).

Про це повідомляє газета Guardian з посиланням на дані Global Sports Salaries Survey.

Експерти відстежували рівень зарплати у 349 командах восьми видів спорту у 13 країнах.

У нинішньому сезоні «Барселона», як вказується у дослідженні, у середньому витратить на зарплату кожного з 23 гравців команди £ 10,45 млн (€ 11,8 млн) перед виплатою бонусів, що на третину більше, ніж у попередньому.

Подібне зростання витрат на зарплату пов'язане з укладенням нового контракту з Ліонелем Мессі.

Друге місце у цьому списку займає іспанський «Реал». Футболісти мадридського клубу заробляють у середньому £ 8,1 млн (€ 9,14 млн).

Наступні шість місць займають клуби Національної баскетбольної асоціації (НБА). «Оклахома» (третє місце) виплачує гравцям у середньому £ 7,85 млн (€ 8,8 млн), а «Голден Стейт» – £ 7.82 млн (€ 8,8 млн).

Найкращим у цьому списку серед британських футбольних клубів є «Манчестер Юнайтед» (10-те місце) – £ 6.53 млн (€ 7,3 млн). Сходинкою вище у цьому рейтингу – італійський «Ювентус» (£ 6,7 млн, € 7,5 млн), який злетів з 32-го місця на дев'яте завдяки контракту з португальським форвардом Кріштіану Роналду.

Згідно з повідомленням швейцарської аналітичної компанії Swiss Ramble, «Барселона» витратила на зарплати гравців у минулому сезоні € 487 млн – більше всіх у світі.

Джерело: ТАСС