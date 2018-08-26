ФК «Дніпро» виграв футбольний турнір «Крим – це Україна» у Херсоні



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Фото ФФУ

У фіналі дніпряни обіграли «Торпедо» з Миколаєва

У Херсоні завершився традиційний всеукраїнський турнір «Крим – це Україна».

У четвертих за ліком змаганнях, які проходили під егідою Федерації футболу України, брали участь вісім команд, складених із футболістів 2003-2004 років народження, інформує офіційний сайт ФФУ.

Першими у неділю на стадіоні «Кристал» зустрілися команди із Харкова та Володимира-Волинського, які визначили володаря бронзи турніру. УФК «Олімпік» переміг із рахунком 2:1.

Після цього відбувся поєдинок за перше місце, у якому «Дніпро» з однойменного міста виявився сильнішим за миколаївське ВУФК «Торпедо» (4:1) і виборов головний приз змагань.

Таким чином, підсумкове розташування місць виглядає так:

ФК «Дніпро» (Дніпро)

ВУФК «Торпедо» (Миколаїв)

УФК «Олімпік» (Харків)

ФК «BRW-ВІК» (Володимир-Волинський)

ДЮСШ-11 «Чорноморець» (Одеса)

СК «Азовсталь» (Маріуполь)

ФК «Динамо» (Київ)

СДЮШОР «Кристал» (Херсон)

Також були визначені лауреати в індивідуальних номінаціях.

Найкращими визнані: гравець – Олексій Горяінов (УФК «Олімпік»); воротар – Богдан Хома (ФК «Дніпро»); захисник – Кирило Бойко (ВУФК «Торпедо»); півзахисник – Єгор Кочетков («BRW-BIK»); нападник – Ярослав Кравченко (ФК «Дніпро»).