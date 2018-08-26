ФК «Дніпро» виграв футбольний турнір «Крим – це Україна» у Херсоні
-
Розсилка
У фіналі дніпряни обіграли «Торпедо» з Миколаєва
У Херсоні завершився традиційний всеукраїнський турнір «Крим – це Україна».
У четвертих за ліком змаганнях, які проходили під егідою Федерації футболу України, брали участь вісім команд, складених із футболістів 2003-2004 років народження, інформує офіційний сайт ФФУ.
Першими у неділю на стадіоні «Кристал» зустрілися команди із Харкова та Володимира-Волинського, які визначили володаря бронзи турніру. УФК «Олімпік» переміг із рахунком 2:1.
Після цього відбувся поєдинок за перше місце, у якому «Дніпро» з однойменного міста виявився сильнішим за миколаївське ВУФК «Торпедо» (4:1) і виборов головний приз змагань.
Таким чином, підсумкове розташування місць виглядає так:
ФК «Дніпро» (Дніпро)
ВУФК «Торпедо» (Миколаїв)
УФК «Олімпік» (Харків)
ФК «BRW-ВІК» (Володимир-Волинський)
ДЮСШ-11 «Чорноморець» (Одеса)
СК «Азовсталь» (Маріуполь)
ФК «Динамо» (Київ)
СДЮШОР «Кристал» (Херсон)
Також були визначені лауреати в індивідуальних номінаціях.
Найкращими визнані: гравець – Олексій Горяінов (УФК «Олімпік»); воротар – Богдан Хома (ФК «Дніпро»); захисник – Кирило Бойко (ВУФК «Торпедо»); півзахисник – Єгор Кочетков («BRW-BIK»); нападник – Ярослав Кравченко (ФК «Дніпро»).