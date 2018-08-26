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    ФК «Дніпро» виграв футбольний турнір «Крим – це Україна» у Херсоні

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    Фото ФФУ - ФК «Дніпро» виграв футбольний турнір «Крим – це Україна» у Херсоні
    Фото ФФУ

    У фіналі дніпряни обіграли «Торпедо» з Миколаєва

    У Херсоні завершився традиційний всеукраїнський турнір «Крим – це Україна».

    У четвертих за ліком змаганнях, які проходили під егідою Федерації футболу України, брали участь вісім команд, складених із футболістів 2003-2004 років народження, інформує офіційний сайт ФФУ.

    Першими у неділю на стадіоні «Кристал» зустрілися команди із Харкова та Володимира-Волинського, які визначили володаря бронзи турніру. УФК «Олімпік» переміг із рахунком 2:1.

    Після цього відбувся поєдинок за перше місце, у якому «Дніпро» з однойменного міста виявився сильнішим за миколаївське ВУФК «Торпедо» (4:1) і виборов головний приз змагань.

    Таким чином, підсумкове розташування місць виглядає так:

    ФК «Дніпро» (Дніпро)
    ВУФК «Торпедо» (Миколаїв)
    УФК «Олімпік» (Харків)
    ФК «BRW-ВІК» (Володимир-Волинський)
    ДЮСШ-11 «Чорноморець» (Одеса)
    СК «Азовсталь» (Маріуполь)
    ФК «Динамо» (Київ)
    СДЮШОР «Кристал» (Херсон)

    Також були визначені лауреати в індивідуальних номінаціях.

    Найкращими визнані: гравець – Олексій Горяінов (УФК «Олімпік»); воротар – Богдан Хома (ФК «Дніпро»); захисник – Кирило Бойко (ВУФК «Торпедо»); півзахисник – Єгор Кочетков («BRW-BIK»); нападник – Ярослав Кравченко (ФК «Дніпро»).

    Крим НОВИНИ ФУТБОЛУ ФФУ Херсон
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