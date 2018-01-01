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    ФК «Олександрія» підписав контракт з вихованцем «Шахтаря»

    Олексій Зінкевич буде виступати за клуб з Кіровоградської області
    ФК «Олександрія» підписав контракт з гравцем команди U-21 – Олексієм Зінкевичем. Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Кіровоградщини. 20-річний футболіст виступав на позиції півзахисника у клубі української Прем'єр-ліги «Шахтар» (Донецьк) і юнацькій збірній України. До 2 березня 2016 року Зінкевич грав у команді
    • Вчора, 21:54
    • Розсилка
    Олексій Зінкевич
    Олексій Зінкевич

    Олексій Зінкевич буде виступати за клуб з Кіровоградської області

    ФК «Олександрія» підписав контракт з гравцем команди U-21 – Олексієм Зінкевичем.

    Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Кіровоградщини.

    20-річний футболіст виступав на позиції півзахисника у клубі української Прем'єр-ліги «Шахтар» (Донецьк) і юнацькій збірній України.

    До 2 березня 2016 року Зінкевич грав у команді «Волинь» (Луцьк). Олексій дебютував 17 жовтня 2014 року, вийшовши на заміну у матчі з донецьким «Шахтарем».

    У віці 17 років 157 днів він став на той час наймолодшим футболістом у сезоні УПЛ, а також першим футболістом Прем'єр-ліги 1997 року народження.

    Окрім того, підписали контракти з клубом й інші гравці команди U-21 – Сергій Русьян і Денис Сотніков.

    Контракти розраховані до 31 травня 2019 року.

    Сергій Русьян – вихованець футбольної школи «Металург» (Донецьк) і ДЮСШ «Арсенал» (Київ). Виступав у командах київського «Арсенала» (U-19) і за донецький «Олімпік».

    Денис Сотніков – випускник академії «Чорноморця» (випуск 2015 року).

    Нагадаємо, «Олександрія» переглядала вихованця бразильського «Ботафого».

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