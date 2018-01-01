«Олександрія» переглядає вихованця бразильського «Ботафого»
- Сьогодні, 10:35
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Віктор Сезар. Фото: fco.com.ua
Клуб Шарана може посилитися 17-річним нападником
Екс-нападник «Ботафого» Віктор Сезар знаходиться на перегляді в «Олександрії».
Раніше головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран повідомив, що на другому зборі у клубі переглянуть ганського і бразильського футболістів.
17-річний Сезар - вихованець «Ботафого», але за основну команду так і не зіграв.
Нагадаємо, «Олександрія» переглядає форварда брестського «Динамо» Афоакву.
Крім того, «Олександрія» відмовилася від послуг двох сербських футболістів.
Також була інформація, що «Олександрія» візьме на турецький збір футболіста донецького «Шахтаря».
Джерело: sportarena.com