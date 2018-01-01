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    «Олександрія» переглядає вихованця бразильського «Ботафого»

    Клуб Шарана може посилитися 17-річним нападником
    Екс-нападник «Ботафого» Віктор Сезар знаходиться на перегляді в «Олександрії». Раніше головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран повідомив, що на другому зборі у клубі переглянуть ганського і бразильського футболістів. 17-річний Сезар - вихованець «Ботафого», але за основну команду так і не
    • Сьогодні, 10:35
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    Віктор Сезар. Фото:&nbsp;<span>fco.com.ua</span>
    Віктор Сезар. Фото: fco.com.ua

    Клуб Шарана може посилитися 17-річним нападником

    Екс-нападник «Ботафого» Віктор Сезар знаходиться на перегляді в «Олександрії».

    Раніше головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран повідомив, що на другому зборі у клубі переглянуть ганського і бразильського футболістів.

    17-річний Сезар - вихованець «Ботафого», але за основну команду так і не зіграв.

    Нагадаємо, «Олександрія» переглядає форварда брестського «Динамо» Афоакву.

    Крім того, «Олександрія» відмовилася від послуг двох сербських футболістів.

    Також була інформація, що «Олександрія» візьме на турецький збір футболіста донецького «Шахтаря».

    Джерело: sportarena.com

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