«Олександрія» переглядає вихованця бразильського «Ботафого»

Клуб Шарана може посилитися 17-річним нападником

Екс-нападник «Ботафого» Віктор Сезар знаходиться на перегляді в «Олександрії». Раніше головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран повідомив, що на другому зборі у клубі переглянуть ганського і бразильського футболістів. 17-річний Сезар - вихованець «Ботафого», але за основну команду так і не