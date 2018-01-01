ФК «Олександрія» поступився казахстанському клубу у спарингу

Команда УПЛ поступилася з рахунком 2:3 у Туреччині

У понеділок, 22 січня, команда футбольного клубу «Олександрія», яка знаходиться на навчально-тренувальних зборах у Туреччині, провела третій контрольний матч. Грали олександрійці з казахстанським «Жетису», інформує офіційний сайт клубу. «Жетису» (Талдикурган, Казахстан) – учасник 10-ти чемпіонатів СРСР і



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Команда УПЛ поступилася з рахунком 2:3 у Туреччині

У понеділок, 22 січня, команда футбольного клубу «Олександрія», яка знаходиться на навчально-тренувальних зборах у Туреччині, провела третій контрольний матч.

Грали олександрійці з казахстанським «Жетису», інформує офіційний сайт клубу.

«Жетису» (Талдикурган, Казахстан) – учасник 10-ти чемпіонатів СРСР і 24-ти чемпіонатів Казахстану, з них 20 – у вищому дивізіоні.

У турнірній таблиці чемпіонату країни-2017 «Жетису» посів 11-ту сходинку. Назва команди українською перекладається як «Семиріччя» – це географічна область у Центральній Азії.

Кінцівку матчу олександрійці провели в атаках, з'являлися і небезпечні моменти, але їм так і не вдалося відновити рівновагу у цьому спарингу – 2:3.

Товариський матч з футболу

«Жетису» (Казахстан) – ФК «Олександрія» – 3:2 (2:1)

Голи в «Олександрії»: Ілич (5), Запорожан (60)

ФК «Олександрія» (1-й тайм): Леванідов, Цуріков, Стецьков, Бабогло, Чеботаєв, Банада, Полярус, Маркович, Аветісян, Протасов, Ілич.

ФК «Олександрія» (2-й тайм): Паньків, Бондаренко, Старенький, Зінкевич, Бацула, Пашаєв, Запорожан, Сітало, Гранчар, Довгий, Шастал.