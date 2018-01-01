ФК «Олександрія» розпочала збір у Туреччині з розгромної перемоги (відео)
- Вчора, 21:17
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Розсилка
Українська команда забила чотири м'ячі болгарській «Славії»
У середу, 17 січня, олександрійці провели першу товариську зустріч у 2018 році на турецьких зборах.
У ній вони здобули переконливу перемогу над болгарською «Славією» - 4:0, інформує офіційний сайт клубу.
Фундамент цьому розгрому заклав Олексій Довгий. Подвоїв перевагу «містян» ще у першому таймі Андрій Бацула.
У другій половині зустрічі у воротах «Славії» відзначились забитими м’ячами Артем Сітало й Андрій Цуріков.
Під завісу поєдинку суперники створили пару небезпечних епізодів, але надійна гра Дмитра Рудика, не дозволила розмочити рахунок.
Наступний контрольний поєдинок ФК «Олександрія» проведе 20 січня проти «Сепсі» (Румунія).
Товариський матч з футболу
ФК «Олександрія» – «Славія» (Софія, Болгарія) – 4:0 (2:0)
Голи: Довгий (16), Бацула (40), Сітало (72), Цуріков (89)
«Олександрія»: Леванідов, Бацула, Гітченко, Бабогло, Довгий, Пашаєв, Шастал, Зінкевич, Протасов і двоє потенційних новачків.
У другому таймі на поле виходили Рудик, Пашаєв, Стецьков, Гранчар, Бондаренко, Сітало, Банада, Старенький, Полярус, Грицук, Цуріков.