ФК «Олександрія» розпочала збір у Туреччині з розгромної перемоги (відео)

Українська команда забила чотири м'ячі болгарській «Славії»

У середу, 17 січня, олександрійці провели першу товариську зустріч у 2018 році на турецьких зборах. У ній вони здобули переконливу перемогу над болгарською «Славією» - 4:0, інформує офіційний сайт клубу. Фундамент цьому розгрому заклав Олексій Довгий. Подвоїв перевагу «містян» ще у першому таймі Андрій Бацула. У другій