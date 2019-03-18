Фонсека: «Мораєс - найкращий нападник України, він допоможе збірній»



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Наставник «Гірників» схвалює натуралізацію бразильця

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека прокоментував роботу Андрія Шевченка на чолі збірної України.

«Шевченко дійсно дуже добре працює, він повністю оновлює збірну. Думаю, він на правильному шляху.

Вже говорив своїм друзям з Португалії, щоб вони не думали, що у них легке завдання. Збірна України додає, вона складається з сильних гравців. Думаю, що Україна здатна зіграти сильно проти Португалії», - сказав Фонсека.

Також португальський фахівець прокоментував натуралізацію Жуніора Мораеса.

«Це нормальная ситуація. Мораєс - найкращий нападник України, він допоможе збірній», - підвів підсумок Фонсека.



