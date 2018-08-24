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    Новини

    Фонсека виставляє найсильніший склад проти «Олімпіка»

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    &laquo;Олімпік&raquo;&nbsp;приймає ФК &laquo;Шахтар&raquo;. Фото з відкритих джерел - Фонсека виставляє найсильніший склад проти «Олімпіка»
    «Олімпік» приймає ФК «Шахтар». Фото з відкритих джерел

    Стали відомі стартові склади «Олімпіка» та «Шахтаря»

    В стартовому матчі шостого туру української Прем'єр-ліги «Олімпік» прийматиме «Шахтар»

    Про це повідомляє Depo.Сектор.

    Матч розпочнеться о 19:00 на київському стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського».

    Команди оголосили стартові склади.

    Склад ФК «Олімпік»: Кринський, Гришко, Сондей, Морозенко, Кольцов, Г. Пасіч, Є. Пасіч, Снурніцин, Дегтярьов, Ксьонз, Зубейко

    Гравці ФК «Шахтар»: П'ятов, Данченко, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Патрік, Тайсон, Марлос, Нем, Мораес

    «Шахтар» Тайсон Прем'єр Ліга ФК Олімпік
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