Фонсека виставляє найсильніший склад проти «Олімпіка»
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«Олімпік» приймає ФК «Шахтар». Фото з відкритих джерел
Стали відомі стартові склади «Олімпіка» та «Шахтаря»
В стартовому матчі шостого туру української Прем'єр-ліги «Олімпік» прийматиме «Шахтар»
Матч розпочнеться о 19:00 на київському стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського».
Команди оголосили стартові склади.
Склад ФК «Олімпік»: Кринський, Гришко, Сондей, Морозенко, Кольцов, Г. Пасіч, Є. Пасіч, Снурніцин, Дегтярьов, Ксьонз, Зубейко
Гравці ФК «Шахтар»: П'ятов, Данченко, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Патрік, Тайсон, Марлос, Нем, Мораес