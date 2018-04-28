Формула-1. Феттель виграв кваліфікацію Гран-прі Азейбарджану

Позаду лідера Ferrari стартуватимуть два пілоти Mercedes

В Баку триває четвертий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 - Гран-прі Азербайджану. Переможцем кваліфікації став пілот команди Ferrari німець Себастьян Феттель. На міській трасі в Баку Феттель показав кращий час на вирішальних колах кваліфікації і виграв третій поул-позишин в сезоні і 53-й в кар’єрі. Позаду лідера



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Себастьян Феттель. Фото: Getty Images

Позаду лідера Ferrari стартуватимуть два пілоти Mercedes

В Баку триває четвертий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 - Гран-прі Азербайджану. Переможцем кваліфікації став пілот команди Ferrari німець Себастьян Феттель.

На міській трасі в Баку Феттель показав кращий час на вирішальних колах кваліфікації і виграв третій поул-позишин в сезоні і 53-й в кар’єрі. Позаду лідера Ferrari стартуватимуть два пілоти Mercedes - Льюїс Хемілтон та Валлтері Боттас.

На 4-й та 5-й позиції гонщики Red Bull - Даніель Ріккардо та Макс Ферстаппен. Лише сьомий час в кваліфікації показав другий пілот Ferrari Кімі Райкконен.

Головна гонка Гран-прі Азербайджану відбудеться в неділю, 29 квітня, на міській трасі Баку. Старт о 16:00.

Джерело: Укрінформ