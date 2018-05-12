Формула-1. Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Іспанії

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Льюїс Хемілтон. Фото: Getty Images

Британець розділить перший ряд на старті гонки з партнером по команді

Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Іспанії і втретє поспіль завоював поул на цій трасі.

Британець розділить перший ряд на старті гонки з партнером по команді Валттері Боттасом, тоді як другий ряд займуть гонщики Ferrari Себастьян Феттель і Кімі Райкконен. Пілоти Red Bull Макс Ферстаппен і Даніель Ріккардо розмістяться на третьому ряді.

Зазначимо, гонка в Каталонії розпочнеться 13 травня о 16:00 за київським часом.

Формула-1

Гран-прі Іспанії

Кваліфікація

1. Льюїс Хемілтон (Mercedes) 1.16,173

2. Вальттері Боттас (Mercedes) +0,040

3. Себастьян Феттель (Ferrari) +0,132

4. Кімі Райкконен (Ferrari) - +0,439

5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,643

6. Даніель Ріккардо (Red Bull) +0,645