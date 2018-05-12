Формула-1. Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Іспанії
- Сьогодні, 19:38
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Британець розділить перший ряд на старті гонки з партнером по команді
Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Іспанії і втретє поспіль завоював поул на цій трасі.
Британець розділить перший ряд на старті гонки з партнером по команді Валттері Боттасом, тоді як другий ряд займуть гонщики Ferrari Себастьян Феттель і Кімі Райкконен. Пілоти Red Bull Макс Ферстаппен і Даніель Ріккардо розмістяться на третьому ряді.
Зазначимо, гонка в Каталонії розпочнеться 13 травня о 16:00 за київським часом.
Формула-1
Гран-прі Іспанії
Кваліфікація
1. Льюїс Хемілтон (Mercedes) 1.16,173
2. Вальттері Боттас (Mercedes) +0,040
3. Себастьян Феттель (Ferrari) +0,132
4. Кімі Райкконен (Ferrari) - +0,439
5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,643
6. Даніель Ріккардо (Red Bull) +0,645