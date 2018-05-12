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    Формула-1. Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Іспанії

    • Сьогодні, 19:38
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    Льюїс Хемілтон. Фото: Getty Images
    Льюїс Хемілтон. Фото: Getty Images

    Британець розділить перший ряд на старті гонки з партнером по команді

    Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Іспанії і втретє поспіль завоював поул на цій трасі.

    Британець розділить перший ряд на старті гонки з партнером по команді Валттері Боттасом, тоді як другий ряд займуть гонщики Ferrari Себастьян Феттель і Кімі Райкконен. Пілоти Red Bull Макс Ферстаппен і Даніель Ріккардо розмістяться на третьому ряді.

    Зазначимо, гонка в Каталонії розпочнеться 13 травня о 16:00 за київським часом.

    Формула-1

    Гран-прі Іспанії

    Кваліфікація

    1. Льюїс Хемілтон (Mercedes) 1.16,173
    2. Вальттері Боттас (Mercedes) +0,040
    3. Себастьян Феттель (Ferrari) +0,132
    4. Кімі Райкконен (Ferrari) - +0,439
    5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,643
    6. Даніель Ріккардо (Red Bull) +0,645

    Гран-прі Формула-1
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