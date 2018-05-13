Формула-1. Льюїс Хемілтон не залишив шансів суперниками і виграв Гран-прі Іспанії

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Льюїс Хемілтон

На початку гонки Хемілтон дуже добре рушив із місця та зберіг за собою першу позицію

Льюіс Хемілтон упевнено виграв гонку в Барселоні, а Валттері Боттас скористався зайвим піт-стопом Себастьяна Феттеля та фінішував другим.

Перед стартом гонки варто було звернути увагу на вибір гуми. Нетрадиційно більшість із пілотів відмовилися від найм'якшої гуми та стартували на Soft. Було лише три виключення: Фернандо Алонсо почав гонку на Supersoft, а Ніко Хюлькенберг та Маркус Ерікссон - на Medium.

На початку гонки Льюїс Хемілтон дуже добре рушив із місця та зберіг за собою першу позицію перед першим поворотом. Його напарник Валттері Боттас також стартував більш-менш вдало, проте Себастьян Феттель на Ferrari одразу сів йому на хвіст та завдяки сліп-стріму обійшов його на прямій та у перший поворот увійшов другим. Позаду Боттаса Кімі Райкконен, Макс Ферстаппен та Даніель Ріккардо зберегли за собою позиції.

Великі зміни відбулися у середині пелотону. Ромен Грожан прорвався на восьме місце, але у третьому повороті дуже сильно наблизився до Кевіна Магнуссена, змушений був скинути швидкість, через що втратив контроль - болід розвернуло і кинуло поперек траси. З французом не розминулися Ніко Хюлькенберг та П’єр Гаслі - троє влаштували велику аварію та хаос, через що деякі пілоти відіграли позиції, але відповідно інші - втратили.

Так, за підсумками першого кола Магнуссен був сьомим, а позаду нього були Карлос Сайнс, Шарль Леклер, Естебан Окон, а Фернандо Алонсо - лише 11-м. Після аварії Грожана, Хюлькенберга та Гаслі через велику кількість уламків на трасі з'явилася машина безпеки.

Рестарт у гонці був даний на сьомому колі. Лідери зберегли за собою свої позиції, хоча кожному з них було важко прогріти свою гуму - у перших поворотах вони помітно ковзали.

Алонсо на Supersoft одразу пішов в атаку на Окона - вже на першому секторі іспанець вийшов на десяту позицію, але після цього покращити позицію не зумів та лише стримував пілота Force India.

У групі лідерів значно вищий темп тув у Хемілтона, який дуже швидко нарощував перевагу над Феттелем.

Коли на 17-му колі Феттель відкрив серію піт-стопів у лідерів, британець випереджав його вже більш ніж на сім секунд.

Переграти німця намагався Боттас, який на перших колах зберігав незначне відставання у 1,5-2 секунди. Фінський пілот провів два швидких кола та міг випередити Феттеля, який у цей момент втрачав час позаду Магнуссена. Проте піт-стоп Боттаса на 19-му колі був занадто повільним - 3,9 секунди. Пілот Mercedes виїхав на трасу поруч із німцем, але у того була серйозна перевага у швидкості - Феттель при цьому обігнав Магнуссена та вийшов на віртуальну другу позицію.

Інші представники топ-команд більше затрималися на трасі. Але наприкінці 24-го кола прийшла неприємна звістка від Райкконена - у фіна відмовив двигун і він змушений був повернулися в бокси та завершити гонку.

На 25-му колі Хемілтон зупинився на піт-стопі, після якого виїхав позаду Ферстаппена. Хоча у Макса був зношений Soft, британець не дуже швидко скорочував відставання на Medium. Лише на 32-му колі Хемілтон опинився на хвості у Ферстаппена, проте не зумів його атакувати.

На 33-му колі Ріккардо першим з Red Bull зупинився в боксах та поставив Medium, а за коло це ж саме зробив Ферстаппен. У цей момент лідером став Хемілтон із перевагою 10 секунд над Феттелем, Боттас програвав німцю дві секунди, а Ферстаппен програвав Боттасу менше 10 секунд.

Хоча у лідерів рівень зносу гуми був різним, але Medium загалом тримав добре та розриви значно не змінювалися.

Проте на 41 колі Естебан Окон зійшов через відмову двигуна та зупинився на узбіччі - був оголошений режим віртуальної машини безпеки. Здавалося, що перші пілоти не будуть виконувати піт-стоп, але свіжий комплект вирішив встановити Феттель, який пропустив уперед Боттаса та Ферстаппена.

Після рестарту Феттель програвав Ферстаппену лише дві секунди. І хоча Макс пошкодив переднє антикрило через необачне зіткнення з коловим Williams, пілот Red Bull тримав високий стабільний темп та не давав можливості Феттелю хоча б наблизитися до себе.

На останньому відрізку дистанції декілька швидких кіл проїхав Ріккардо, проте він був далеко від Феттеля та фінішував п’ятим. Позаду Даніеля фінішували Магнуссен та Сайнс, які без пригод проїхали всю гонку.

Восьмим став Алонсо, який знову фінішував у заліковій зоні. Позаду нього був Перес, який фінальний відрізок провів на Soft та зумів випередити Леклера - монегаск знову був у топ-10.

Формула-1

Гран-прі Іспанії

1. Льюїс Хемілтон (Mercedes)

2. Валттері Боттас (Mercedes) +20.593

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +26.873

4. Себастьян Феттель (Ferrari) +27.584

5. Даніель Ріккардо (Red Bull) +50.058

Джерело: ua.motorsport.com