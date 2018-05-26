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    Формула-1. Ріккардо переміг в кваліфікації Гран-прі Монако

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    Даніель Ріккардо. Фото: F1News.ru - Формула-1. Ріккардо переміг в кваліфікації Гран-прі Монако
    Даніель Ріккардо. Фото: F1News.ru

    Разом з гонщиком Red Bull з першого ряду гонку почне пілот Ferrari

    Пілот Red Bull Даніель Ріккардо виграв кваліфікацію Гран-прі Монако і завоював свою другу в кар'єрі поул-позицію.

    У першій спробі третьої сесії Ріккардо вперше в історії Князівства проїхав коло швидше, ніж за 71 секунду і побив рекорд траси.

    Разом з гонщиком Red Bull з першого ряду гонку почне пілот Ferrari Себастьян Феттель. З другого ряду стартують Льюїс Хемілтон (Mercedes) і Кімі Райкконен (Ferrari), з третього - Валттері Боттас (Mercedes) і Естебан Вікон (Force India).

    Стартова решітка Гран-прі Монако
    Стартова решітка Гран-прі Монако

    Зазначимо, що Макс Ферстаппен не вийшов на трасу після аварії на третій практиці.

    Джерело: xsport.ua

    Гран-прі Формула-1
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