ЗМІ назвали зарплату Коноплянки в «Шахтарі»
Євген Коноплянка
ФК «Шахтар»
Півзахисник зароблятиме менше, ніж до того в «Шальке»
Півзахисник збірної України Євген Коноплянка погодився на значне зменшення заробітної плати, уклавши угоду з донецьким «Шахтарем».
За інформацією турецьких оглядачів, футболіст отримуватиме 1,7 мільйона євро на рік. Натомість у «Шальке» Коноплянка отримував від 2,5 до 4 мільйонів.
За три роки в «Шальке» українець зіграв у 78-ми матчах, забив 13 м’ячів та віддав 9 результативних передач.
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«Шахтар» уже дозаявив Євгена на груповий етап Ліги чемпіонів.