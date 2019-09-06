ЗМІ назвали зарплату Коноплянки в «Шахтарі»



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Євген Коноплянка ФК «Шахтар»

Півзахисник зароблятиме менше, ніж до того в «Шальке»

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка погодився на значне зменшення заробітної плати, уклавши угоду з донецьким «Шахтарем».

За інформацією турецьких оглядачів, футболіст отримуватиме 1,7 мільйона євро на рік. Натомість у «Шальке» Коноплянка отримував від 2,5 до 4 мільйонів.

За три роки в «Шальке» українець зіграв у 78-ми матчах, забив 13 м’ячів та віддав 9 результативних передач.

«Шахтар» уже дозаявив Євгена на груповий етап Ліги чемпіонів.