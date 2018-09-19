Форвард «Дніпра» Шевченко звинуватив клуб у підробці контракту



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Володимир Шевченко

Форвард розповів про контрактні маніпуляції з боку клубу щодо його угоди на наступний сезон

Вихованець «Дніпра» Володимир Шевченко влітку підписав контракт з литовським «Невежисом», про що повідомив офіційний сайт клубу.

Вже 23 вересня нова команда 23-річного українського баскетболіста зіграє перший матч у національній першості, але, як виявилося, незрозуміла ситуація з контрактом зі своїм минулим клубом «Дніпром» може не дозволити Шевченку вийти на майданчик у складі литовців.

Форвард «Дніпра» розповів про контрактні маніпуляції з боку клубу щодо його угоди на наступний сезон.

Про ситуацію, яка склалася, сам баскетболіст написав на персональній сторінці в Facebook, прикріпивши до свого допису декілька файлів:

Зазначимо, що Шевченко виступав у складі першої команди «Дніпра» з 2013 року, відігравши за рідний клуб п’ять сезонів.

В межах чемпіонату України 2018/2019 форвард набирав 8,2 очка, робив 5,8 підбирань і 1,2 передачі.

Сезон у «Невежисі» має стати першим закордонним досвідом для українця.