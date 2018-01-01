Форвард ФК «Маріуполь», який відзначився хет-триком, – найкращий гравець 20-го туру Прем'єр-ліги
- Сьогодні, 15:17
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Експертна рада відзначила гру саме Андрія Борячука
Нападник ФК «Маріуполь» Андрій Борячук визнаний найкращим гравцем 20-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги.
Таке рішення ухвалила експертна рада, інформує офіційний сайт Прем'єр-ліги.
До ради увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Олександр Денисов, Віктор Грачов.
За підсумком голосування перемогу здобув нападник «Маріуполя» Андрій Борячук, який у матчі із «Зіркою» зробив хет-трик.
Він значно випередив півзахисника «Шахтаря» Марлоса.
Нагадаємо, воротаря, який не дав забити «Динамо», було визнано найкращим гравцем 19-го туру Прем'єр-ліги.
Додамо, що «Маріуполь» розгромно переграв «Зірку», «Зоря» здолала «Карпати».
Зауважимо, що футбольний клуб «Верес» більше не отримає грошей з бюджету свого міста.