Форвард «Торіно» Ньянг, яким цікавиться «Динамо», може перейти в «Марсель»
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Мбайє Ньянг
Форвард є вихованцем «Кана», де грав з 2007 по 2012 рік
Форвард «Торіно» М'байє Ньянг зацікавив «Марсель».
Про це інформує Le10sport.
Метою французького клубу нападник став після того, як «Марселю» не вдалося домовитися з Маріо Балотеллі.
23-річний Ньянг вже виступав в Лізі 1.
Форвард є вихованцем «Кана», де грав з 2007 по 2012 рік.
Уже будучи гравцем «Мілана» на правах оренди грав в «Монпельє».
Раніше повідомлялося, що гравець збірної Сенегалу може стати гравцем «Динамо».
Джерело: ua.tribuna.com