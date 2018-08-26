Форвард «Торіно» Ньянг, яким цікавиться «Динамо», може перейти в «Марсель»



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Мбайє Ньянг

Форвард є вихованцем «Кана», де грав з 2007 по 2012 рік

Форвард «Торіно» М'байє Ньянг зацікавив «Марсель».

Про це інформує Le10sport.

Метою французького клубу нападник став після того, як «Марселю» не вдалося домовитися з Маріо Балотеллі.

23-річний Ньянг вже виступав в Лізі 1.

Форвард є вихованцем «Кана», де грав з 2007 по 2012 рік.

Уже будучи гравцем «Мілана» на правах оренди грав в «Монпельє».

Раніше повідомлялося, що гравець збірної Сенегалу може стати гравцем «Динамо».

Джерело: ua.tribuna.com