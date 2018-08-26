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    Форвард «Торіно» Ньянг, яким цікавиться «Динамо», може перейти в «Марсель»

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    Мбайє Ньянг - Форвард «Торіно» Ньянг, яким цікавиться «Динамо», може перейти в «Марсель»
    Мбайє Ньянг

    Форвард є вихованцем «Кана», де грав з 2007 по 2012 рік

    Форвард «Торіно» М'байє Ньянг зацікавив «Марсель».

    Про це інформує Le10sport.

    Метою французького клубу нападник став після того, як «Марселю» не вдалося домовитися з Маріо Балотеллі.

    23-річний Ньянг вже виступав в Лізі 1.

    Форвард є вихованцем «Кана», де грав з 2007 по 2012 рік.

    Уже будучи гравцем «Мілана» на правах оренди грав в «Монпельє».

    Раніше повідомлялося, що гравець збірної Сенегалу може стати гравцем «Динамо».

    Джерело: ua.tribuna.com

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