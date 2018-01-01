Форвард «Ювентуса» оформив найшвидший дубль в історії Ліги чемпіонів

Раніше рекорд належав екс-форварду «Інтера»

Нападник «Ювентуса» Гонсало Ігуаїн відзначився дублем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Тоттенгема». Для того щоб забити два м'ячі у ворота суперника, аргентинському форварду знадобилося всього вісім хвилин і сім секунд зі стартового свистка. Це найшвидший дубль в історії Ліги чемпіонів - раніше рекорд



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Фото: Getty Images

Раніше рекорд належав екс-форварду «Інтера»

Нападник «Ювентуса» Гонсало Ігуаїн відзначився дублем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Тоттенгема».

Для того щоб забити два м'ячі у ворота суперника, аргентинському форварду знадобилося всього вісім хвилин і сім секунд зі стартового свистка.

Це найшвидший дубль в історії Ліги чемпіонів - раніше рекорд належав екс-форварду «Інтера» Хуліо Крусу, який в матчі проти «Спартака» в сезоні-2006/07 оформив дубль за вісім хвилин 30 секунд.

Нагадаємо, дубль Ігуаїна не дозволив «Ювентусу» здобути перемогу.

«Тоттенгем» зусиллями Харрі Кейна та Крістіана Еріксена зміг зрівняти рахунок.

Матч завершився з рахунком 2:2.

В іншому матчі дня «Манчестер Сіті» на виїзді розгромив «Базель».

Зазначимо, що українець Зінченко не потрапив в заявку «Манчестер Сіті» на матч з «Базелем».

RÉCORD HISTÓRICO - Gonzalo Higuaín (a los 8 minutos y 7 segundos) acaba de lograr el doblete más tempranero de un jugador en TODA la historia de la UEFA Champions League, superando el de Julio Ricardo Cruz contra el Spartak Moscú (a los 8 minutos y 30 segundos) del día 18.10.2006 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 13 февраля 2018 г.

Джерело: ua.tribuna.com