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    Форвард «Ювентуса» оформив найшвидший дубль в історії Ліги чемпіонів

    Раніше рекорд належав екс-форварду «Інтера»
    Нападник «Ювентуса» Гонсало Ігуаїн відзначився дублем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Тоттенгема». Для того щоб забити два м'ячі у ворота суперника, аргентинському форварду знадобилося всього вісім хвилин і сім секунд зі стартового свистка. Це найшвидший дубль в історії Ліги чемпіонів - раніше рекорд
    • Сьогодні, 09:05
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    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    Раніше рекорд належав екс-форварду «Інтера»

    Нападник «Ювентуса» Гонсало Ігуаїн відзначився дублем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Тоттенгема».

    Для того щоб забити два м'ячі у ворота суперника, аргентинському форварду знадобилося всього вісім хвилин і сім секунд зі стартового свистка.

    Це найшвидший дубль в історії Ліги чемпіонів - раніше рекорд належав екс-форварду «Інтера» Хуліо Крусу, який в матчі проти «Спартака» в сезоні-2006/07 оформив дубль за вісім хвилин 30 секунд.

    Нагадаємо, дубль Ігуаїна не дозволив «Ювентусу» здобути перемогу.

    «Тоттенгем» зусиллями Харрі Кейна та Крістіана Еріксена зміг зрівняти рахунок.

    Матч завершився з рахунком 2:2.

    В іншому матчі дня «Манчестер Сіті» на виїзді розгромив «Базель».

    Зазначимо, що українець Зінченко не потрапив в заявку «Манчестер Сіті» на матч з «Базелем».

    Джерело: ua.tribuna.com

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