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    Українець Зінченко не потрапив в заявку «Манчестер Сіті» на матч з «Базелем»

    Гра відбудеться о 21:45
    Півзахисник збірної України та «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко не потрапив в заявку свого клубу на виїзну зустріч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Базеля». Зазначимо, що наставник «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола використовує українця на позиції лівого захисника. Нагадаємо, Олександр Зінченко
    • Сьогодні, 20:54
    • Розсилка
    <span>&nbsp;Фото: East News</span>
     Фото: East News

    Гра відбудеться о 21:45

    Півзахисник збірної України та «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко не потрапив в заявку свого клубу на виїзну зустріч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Базеля».

    Зазначимо, що наставник «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола використовує українця на позиції лівого захисника.

    Нагадаємо, Олександр Зінченко дав невелике інтерв'ю, яке опублікував YouTube-канал «oSporte TV».

    Зінченко встиг розповісти про адаптацію в «Манчестер Сіті», традиційний жарт у команді та найстильнішого гравця «містян».

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    Олександр Зінченко. Фото: Getty Images

    Раніше стало відомо, що Зінченко потрапив в символічну збірну найкращих гравців Прем'єр-ліги Англії січня по версії InStat.

    У список потрапили одразу п'ять футболістів манчестерського клубу.

    У січні Зінченко провів два повних матчу в складі «Манчестер Сіті» в АПЛ.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Олександр Зінченко
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