Українець Зінченко не потрапив в заявку «Манчестер Сіті» на матч з «Базелем»

Гра відбудеться о 21:45

Півзахисник збірної України та «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко не потрапив в заявку свого клубу на виїзну зустріч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Базеля». Зазначимо, що наставник «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола використовує українця на позиції лівого захисника. Нагадаємо, Олександр Зінченко