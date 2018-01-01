Українець Зінченко не потрапив в заявку «Манчестер Сіті» на матч з «Базелем»
- Сьогодні, 20:54
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Гра відбудеться о 21:45
Півзахисник збірної України та «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко не потрапив в заявку свого клубу на виїзну зустріч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Базеля».
Зазначимо, що наставник «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола використовує українця на позиції лівого захисника.
Нагадаємо, Олександр Зінченко дав невелике інтерв'ю, яке опублікував YouTube-канал «oSporte TV».
Зінченко встиг розповісти про адаптацію в «Манчестер Сіті», традиційний жарт у команді та найстильнішого гравця «містян».
Раніше стало відомо, що Зінченко потрапив в символічну збірну найкращих гравців Прем'єр-ліги Англії січня по версії InStat.
У список потрапили одразу п'ять футболістів манчестерського клубу.
У січні Зінченко провів два повних матчу в складі «Манчестер Сіті» в АПЛ.