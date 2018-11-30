Форвард з досвідом гри в КХЛ і ВХЛ підписав контракт з «Донбасом»



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Артем Пуголовкін Фото: УХЛ

Хокеїст є вихованцем школи московського «Спартака»

На адресу Української хокейної ліги надійшов дозявочний список від «Донбасу».

Клуб уклав контракт з нападником Артемом Пуголовкіним.

Сезон 2018/19 26-річний форвард починав у ВХЛ за «Молот-Прикам'я», зіграв в 14 матчах і набрав один асистентський бал при показнику корисності -5.

Минулий сезон Артем Пуголовкін провів в «Арлані», з яким виграв золоті медалі чемпіонату Казахстану з хокею.

Раніше форвард також виступав в КХЛ в «Хіміку» і красноярському «Соколі».

Зазначимо, що хокеїст є вихованцем школи московського «Спартака», зіграв 250 матчів в МХК «Спартак» (МХЛ), де набрав 142 (48 + 95) очок при показнику корисності +29.

Також в активі нападника п'ять матчів в КХЛ в складі «Спартака» і «Медвещака», 10 матчів у другій лізі Фінляндії.

У складі донеччан нападник виступатиме під 83 номером.

Наступний матч «Донбас» проведе 1 грудня, проти «Кременчука». Початок матчу о 15:30.