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    Форвард з досвідом гри в КХЛ і ВХЛ підписав контракт з «Донбасом»

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    Артем Пуголовкін - Форвард з досвідом гри в КХЛ і ВХЛ підписав контракт з «Донбасом»
    Артем Пуголовкін
    Фото: УХЛ

    Хокеїст є вихованцем школи московського «Спартака»

    На адресу Української хокейної ліги надійшов дозявочний список від «Донбасу».

    Клуб уклав контракт з нападником Артемом Пуголовкіним.

    Сезон 2018/19 26-річний форвард починав у ВХЛ за «Молот-Прикам'я», зіграв в 14 матчах і набрав один асистентський бал при показнику корисності -5.

    Минулий сезон Артем Пуголовкін провів в «Арлані», з яким виграв золоті медалі чемпіонату Казахстану з хокею.

    Раніше форвард також виступав в КХЛ в «Хіміку» і красноярському «Соколі».

    Зазначимо, що хокеїст є вихованцем школи московського «Спартака», зіграв 250 матчів в МХК «Спартак» (МХЛ), де набрав 142 (48 + 95) очок при показнику корисності +29.

    Також в активі нападника п'ять матчів в КХЛ в складі «Спартака» і «Медвещака», 10 матчів у другій лізі Фінляндії.

    У складі донеччан нападник виступатиме під 83 номером.

    Наступний матч «Донбас» проведе 1 грудня, проти «Кременчука». Початок матчу о 15:30.

    чемпіонат України хокей
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