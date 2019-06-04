Форвард збірної України – автор найкращого моменту своєї команди в чемпіонаті Іспанії (відео)



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Український баскетболіст В’ячеслав Бобров був одним з найкращих у складі «Гіпускоа» в чемпіонаті Іспанії

Іспанська баскетбольна ліга ACB презентувала відео найкращих моментів у чемпіонаті Іспанії за участі команди «Гіпускоа» (Сан-Себастьян), за яку виступає форвард збірної України В’ячеслав Бобров.

До підбірки топ-7 моментів увійшли одразу три епізоди за участі українця. Один із них очолив топ-7.

Топ-7 моментів «Гіпускоа» в чемпіонаті Іспанії

«Гіпускоа» за підсумками регулярного чемпіонату посіла передостаннє 17-те місце.

Останнього сезону Бобров у середньому набирав 7,9 очка, 3,5 підбирання, 0,8 передачі за матч.

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