Форвард збірної України перейшла у турецький клуб



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Баскетболістка Олеся Малашенко буде грати за нову команду

Українська баскетболістка Олеся Малашенко продовжить кар’єру у складі турецького «Адана Баскет».

Про це повідомляє офіційна сторінка клубу у Facebook, передає прес-служба Федерації баскетболу України.

Минулий сезон форвард провела у Бельгії, де захищала кольори «Касторз Брейн».

Баскетболістка відіграла 12 матчів у Євролізі, у яких набирала 9,3 очка та робила 2,3 підбирання у середньому за 20,8 хвилини за гру.

Нова команда Малашенко у минулому сезоні завершила регулярний чемпіонат Туреччини на 14-му місці, вигравши три матчі з 24-х і зберігши місце в елітному дивізіоні.

Зазначається, що раніше Олеся вже грала у Туреччині – у сезоні-2014/15 українка захищала кольори «Мерсіна».

Також вона виступала за «Дексію» (Бельгія), «Аррас» (Франція), «Вологду» (Росія) та «Віртус» (Італія).