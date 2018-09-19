Форвард збірної України перейшла у турецький клуб
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Баскетболістка Олеся Малашенко буде грати за нову команду
Українська баскетболістка Олеся Малашенко продовжить кар’єру у складі турецького «Адана Баскет».
Про це повідомляє офіційна сторінка клубу у Facebook, передає прес-служба Федерації баскетболу України.
Минулий сезон форвард провела у Бельгії, де захищала кольори «Касторз Брейн».
Баскетболістка відіграла 12 матчів у Євролізі, у яких набирала 9,3 очка та робила 2,3 підбирання у середньому за 20,8 хвилини за гру.
Нова команда Малашенко у минулому сезоні завершила регулярний чемпіонат Туреччини на 14-му місці, вигравши три матчі з 24-х і зберігши місце в елітному дивізіоні.
Зазначається, що раніше Олеся вже грала у Туреччині – у сезоні-2014/15 українка захищала кольори «Мерсіна».
Також вона виступала за «Дексію» (Бельгія), «Аррас» (Франція), «Вологду» (Росія) та «Віртус» (Італія).